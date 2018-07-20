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В Ижевске начали ремонтировать улицу Удмуртскую
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В Ижевске начали ремонтировать улицу Удмуртскую 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Улицу Удмуртскую начали ремонтировать в Ижевске. Как сообщается в группе ГУП УР «Удмуртавтодор» ВКонтакте, общая площадь отремонтированной дорожной поверхности составит 61 тыс. кв.м.
Дорожники разбили улицу на два ремонтных участка: западный от улицы Майская до улицы Базисная и восточный от улицы Лихвинцева до переулка Северный.
Сейчас на восточном участке проведен демонтаж изношенного дорожного полотна и ямочный ремонт. Также начались работы по укладке выравнивающего слоя асфальтобетона. Кроме того, будет проведен ремонт 28 колодцев и заменен бордюрный камень общей протяженностью 1600 кв.м. По завершению этих работ, будет произведена укладка верхнего слоя дорожной одежды из щебено-мастичного асфальтобетона (ЩМА 15) с полимерно-битумным вяжущим (ПБВ).
На западном участке пока работает фрезеровальная техника. План работ идентичный восточному направлению, отличие в большем числе колодцев попадающих под ремонт — их насчитывается 30 штук.
Учитывая большой транспортный поток на этом участке, основные работы на этом участке производятся в вечернее и ночное время. Тяжелая дорожно-строительная техника выводится на объект в 20:00 и завершаются работы в 6:00.
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