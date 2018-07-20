Маршрут выходного дня: сибирская каторга, путь Ермака и Конёк-горбунок в Тобольске

Тобольск — очень удобный, хотя и неблизкий маршрут выходного дня, и, что особенно приятно, всесезонный. Не обязательно ждать хорошей погоды, чтобы отправиться в путешествие: Тобольск по-своему хорош и зимой, и летом, и даже в серое межсезонье вполне пригоден для интересного досуга. Некоторые музеи в мрачноватом отблеске ноябрьского, к примеру, неба даже ещё больше впечатляют.

По опыту, если ехать поездом, это сэкономит время и силы: можно выехать в пятницу вечером, прибыть в город утром, а вечером опять загрузиться в поезд, чтобы выспаться в дороге и поспеть домой к утру воскресенья. Или остаться на одну ночь в Тобольске и посвятить воскресенье прогулкам и музеям. А в Екатеринбург вернуться к утру понедельника.

Самое главное — в небольшом Тобольске есть что посмотреть и чем заняться. И, пожалуй, это ближайший к Екатеринбургу добротный музейно-туристический центр федерального размаха.

Судите сами: древняя столица Сибири — это и доисторические кости с бивнем мамонта, и поход Ермака, и декабристы, и Кремль, и для детей на закуску — славный Конёк-горбунок. Город основан в 1587 году на реке Иртыш, это уникальной памятник каменного зодчества: в нем более 300 памятников истории и культуры, в том числе храмы и монастыри, интересные по своей архитектуре и истории.

Где остановиться?

Сойдя с поезда ранним утром, мы добрались на такси до центра, погуляв немного, заселились в гостиницу прямо в стенах древнего кремля. Уютная опочивальня с арками и полукруглыми сводами, завтраки дают тут же, в кремлёвской пирожковой. Даже за сувенирами далеко ходить не надо, в кремлёвских стенах несколько лавочек с традиционными берестяными изделиями, поделками из кости (фирменный местный промысел), десятком изданий «Конька-горбунка»: автор этой книги родом из Тобольска.

Впрочем, вариантов размещения в городе достаточно: несколько гостиниц разного уровня цен плюс десятки предложений квартир, сдающихся посуточно. Только учитывайте, что городок не такой уж большой, поэтому количество квартирных предложений ограничено. Летом, в каникулы и праздники они уходят быстро, поэтому лучше распланировать поездку и забронировать ночёвку хотя бы за пару недель.

Где гулять?

Сам центр Тобольска — исторический полностью. Тобольский кремль — единственный сохранившийся в Сибири каменный кремль, вся его территория — музей-заповедник. Чтобы обойти все его музеи, едва хватит дня: семь музеев неподалёку друг от друга — от истории губернаторства в Сибири до собрания редких книг. Плюс — всякие активности для взрослых и детей в центрах, виртуальные маршруты и прочие развлечения.

Да и просто прогуляться по территории кремля с видом на величественный Иртыш с крутого берега — уже интересно. Опять же, хорошее место для фотосессий.

Обязательно перед поездкой зайдите в раздел «Афиша» на сайте комплекса: найдите там информацию об особых экскурсиях, выставках, концертах и интерактивных программах, которые будут проходить во время вашего визита. Нам повезло: в День народного единства, когда мы ездили в Тобольск, была музейная акция по всей стране, и здесь, конечно, тоже.

За символические деньги покупаешь единый билет, и пожалуйста — все двери открыты, и за каждой — какие-нибудь интересности, например, мастер-классы по изготовлению сибирской игрушки или концерт местного хорового коллектива. Так что если не собираетесь ехать прямо сейчас, то учтите, что ноябрьские праздники — весьма подходящее время.

Помимо комплекса в центре в Тобольске много других музеев, в том числе частных — например, Музей истории кости, где покажут знаменитые костяные изделия тобольских мастеров, дадут сфотографироваться в образе шамана и выпилить на косточке своё имя.

Ну, и если поехали с детьми — непременно пофотографируйтесь в скверике Ершова: тут фонтан с резным мостиком, фигурка сказочной Жар-птицы, царя, который «бух в котёл — и там сварился», и, конечно, самих Конька и Иванушки. Именно с этого путешествия и может начаться знакомство ребёнка с этой книгой, которой мы так зачитывались в детстве.

Стоимость билетов в музеи: 50–200 рублей; экскурсии, мастер-классы — 150–600 рублей.

Часы работы: пн. — вс. : 10:00–18:00.

Тюремный замок

На нас, как и на многих других гостей, самое сильное впечатление произвёл Тюремный замок, он также входит в комплекс. Странное ощущение, когда слышишь знакомые со школьных уроков литературы имена — Достоевский, Чернышевский, Короленко — и представляешь их здесь. Во время экскурсий слышишь отрывки их воспоминаний и писем отсюда, видишь камеры, кандалы, окружённые высокими стенами прогулочные дворики и начинаешь невольно переосмысливать их творчество. Тобольский централ считался местом, откуда не возвращаются.

А потом переходят от далёкой истории к советскому периоду и становится ещё страшнее: в некоторые дни здесь расстреливали десятки, даже сотни людей. Огромные списки тех, кто погиб здесь; стена, у которой совершались казни, — и всё это сопровождается рассказом с деталями — например, о том, какая зарплата была у палачей и какие им платили премии за каждого казнённого.

Кстати, прямо внутри Тюремного замка есть хостел: из камер сделали вполне уютные комнаты с двухъярусными кроватями. Так что если хотите впечатлиться окончательно, учтите, что это хороший вариант размещения — от 500 рублей за ночь, а расположение — самый центр.

— Музей-тюрьма, там же хостел. Бесконечные списки расстрелянных в 37-м: заведующий музеем, кузнец, монахиня, крестьянин, счетовод, актер… Это то, что оправдает смысл тюрьмы-аттракциона, — делится недавними впечатлениями екатеринбурженка Инна Бартош. — Еще один аттракцион — бочка с квасом. Ершов, много Ершова во всех видах: фонтан — рыба-кит, царь у котла, памятник Ершову с забавными деталями.

А вы в курсе, что есть версия, что 18-летний переписчик Пушкина Ершов и опальный непечатаемый А. С. просто договорились: первому — слава, второму — гонорар? У Пушкина, говорят, «Горбунок» на полке с авторскими книгами стоял. Еще тут родился Менделеев (в честь него есть дома-таблицы), сидел Достоевский и умер Кюхельбекер. Хороший город.

Абалак

Село Абалак, которое находится в 25 километрах от Тобольска, стоит оставить на закуску, если едете больше чем на день. Утомившись от прогулок по музеям, можно сесть на рейсовый автобус или заказать такси и добраться до Абалака минут за 30–40.

В живописном селе два туристических объекта, достойных внимания. Во-первых, это Абалакский мужской монастырь, самобытный памятник сибирского зодчества. Собор освятили в 1691 году. Величественный, находится на крутом берегу Иртыша, излюбленное место паломничества.

Вторая точка совершенно светская и подходит для семейного досуга: туристский комплекс «Абалак» — это своеобразный парк развлечений, построенный из дерева. Это терем-теремок, застава, горки, лазалки, избушка Бабы Яги, контактный зоопарк, рестораны, бани.

Вход на территорию стоит 50 рублей; покататься на крестьянской телеге, запряжённой лошадью, — 100 рублей с человека. Фото с бабушкой Ягой за чашечкой травяного чая — 100 рублей.

На территории можно остаться с ночевой в одной из деревянных гостиниц-палат, правда, стоит это не дёшево — от 3500 до 10 000 на две персоны.

Летом в комплексе проводят исторические реконструкции. Фестиваль «Абалакское поле» с турнирами лучников, средневековыми ярмарками, сжиганием ладьи на Иртыше и даже реконструкцией древней свадьбы собирает довольно много любителей старины.

Но привередливый турист заметит, что комплекс, которым все восхищались в 2008 году, уже прилично обветшал: деревянные постройки явно нуждаются в ремонте и обновлении. Детишек, впрочем, это не беспокоит.

Цены, подробности и афишу смотрите на сайте туристского комплекса «Абалак».

Как доехать?

Расстояние от Екатеринбурга до Тобольска (через Тюмень ) — 570 километров. Время в пути на машине — 6,5 часа.

На поезде время в пути — 11 часов, стоимость билета (плацкарт) — от 1390 руб.

А пока вы решаетесь на поездку, посмотрите еще несколько атмосферных фото из Тобольска.