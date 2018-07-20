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День города-2018 в Болотном: программа
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День города-2018 в Болотном: программа 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Центральная площадь, 9:00 — 10:00  Поднятие флага, зарядка, объявление праздничной программы на день — здание ДШИ, ул. Московская, 47 11:00 — 12:00, 15:00 — 16:00;
— научные шоу («Тесла шоу», «Химия шоу» и др.).
Центральная площадь, 12:00 — 13:00  Детская развлекательно-игровая программа «Любим тебя, наш город!».
Пушкинский сквер, 13:00 — 13:30  Пенное шоу  Центральная площадь, 15:00 — 17:00  Программа Совкомбанка «День халвы»
Сквер РДК, 16:00 — 17:00  Ретро-вечер «Здравствуй, город юности моей!» (программа для людей старшего поколения).
Центральная площадь, 17:00 — 18:00  Выступление духового оркестра МВД — 18:00 — 18:30;
— торжественная церемония открытия праздника, посвященного Дню города — 18:30 — 19:30;
— выступление ансамбля «Славица» из Новосибирска — 19:30 — 21:00;
— концертная программа творческих коллективов Болотного — 21:00 — 23:00;
— дискотека — 23:00;
— праздничный фейерверк.
В течение дня аттракционы, праздничная торговля.
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