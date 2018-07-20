Погода вмешалась в заготовку кормов

Фото ach-rajon.ru К зиме готовятся не только тепловики. Работники агропромышленного комплекса региона уже давно приступили к заготовке кормов для общественного животноводства. По состоянию на сегодняшний день кормовые культуры скошены на площади почти 66 тысяч га (42 процента), заготовлено сена на 14,1 тысячу тонн, сенажа — 246,6 тысяч тонн, силоса — 61,6 тысяч тонн. На условную голову скота запасли по 10,3 центнера кормовых единиц грубых и сочных кормов, об этом сообщил замгубернатора Владимирской области по сельскому хозяйству Александр Трутнев. К слову, это значение за аналогичный период прошлого года составляло лишь 7,77.

Трутнев подчеркнул, что основной задачей на сегодняшний день является заготовка корма в полном объеме и хорошего качества в каждом хозяйстве. При этом, отметил он, темпы заготовки кормов изменились к лучшему — выше уровня прошлого года.

«Прошедшие дожди пока не являются отрицательным моментом для сельхозтоваропроизводителей области. В районах с легкими почвами (особенно на юге региона), где в течение мая — июня преобладала жаркая сухая погода, дожди окажут положительное влияние на посевы. В Ополье пополнятся запасы влаги», — добавил вице-губернатор.

В целом, в администрации Владимирской области считают, что погодные условия весны и первого месяца лета внесли коррективы в формирование будущего урожая сельскохозяйственных культур.

Прошедшей весной в хозяйствах АПК всех категорий в целом по области яровые культуры посеяны на площади 153 тыс. га, в том числе в сельскохоз организациях — 118,6 тыс. га, что практически равно уровню 2017 года. Из общей площади яровых культур сами яровые зерновые занимают 51,7 тыс. га, технические (а это рапс яровой) — 5,6 тыс. га, однолетние кормовые культуры — 57,86 тыс. га, овощи — 0,45 тыс. га. Кроме того, посажено картофеля — 2,99 тыс. га.

В крестьянско-фермерских хозяйствах региона яровые культуры посеяны на 8,2 тыс. га, в хозяйствах населения — 26,1 тыс. га.