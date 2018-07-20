На Ямале выбирают лучшего каменщика

В Ноябрьске проходит традиционный окружной конкурс профессионального мастерства «Лучший каменщик».

Мероприятие проводят в рамках проекта «Славим человека труда». В соревнованиях участвуют строители из Тарко-Сале и Ноябрьска.

Конкурс состоит из практической и теоретической частей. На первом этапе профессионалы ответили на вопросы по безопасности на стройплощадке, а также по составу растворов, размерам кирпичей и блоков. Сегодня на строящемся объекте им предстоит выполнить кирпичную кладку стены в два кирпича и с утеплителем.

По итогам конкурса в каждой бригаде победитель получит по семьдесят тысяч рублей. За второе место конкурсантам вручат пятьдесят тысяч рублей, за третье — тридцать тысяч. Лучшие каменщики представят Ямал на первенстве Уральского федерального округа.