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На Ямале выбирают лучшего каменщика
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На Ямале выбирают лучшего каменщика 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Ноябрьске проходит традиционный окружной конкурс профессионального мастерства «Лучший каменщик».
Мероприятие проводят в рамках проекта «Славим человека труда». В соревнованиях участвуют строители из Тарко-Сале и Ноябрьска.
Конкурс состоит из практической и теоретической частей. На первом этапе профессионалы ответили на вопросы по безопасности на стройплощадке, а также по составу растворов, размерам кирпичей и блоков. Сегодня на строящемся объекте им предстоит выполнить кирпичную кладку стены в два кирпича и с утеплителем.
По итогам конкурса в каждой бригаде победитель получит по семьдесят тысяч рублей. За второе место конкурсантам вручат пятьдесят тысяч рублей, за третье — тридцать тысяч. Лучшие каменщики представят Ямал на первенстве Уральского федерального округа.
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