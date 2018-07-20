Специалисты РХБ защиты Южного военного округа на учении в Ингушетии устранили последствия химатаки условного противника

По замыслу учения экипажу разведывательной химической машины предстояло обнаружить зараженный участок местности, определить тип отравляющего вещества, а также передать собранные данные в штаб руководства.

Военнослужащие радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Республике Ингушетия , в рамках тактико-специального учения ликвидировали последствия химической атаки условного противника.

По его замыслу, экипажу разведывательной химической машины (РХМ-6) предстояло обнаружить зараженный участок местности, определить тип отравляющего вещества, примененного условным противником, и границы его активности на местности, а также передать в автоматизированном режиме собранные данные в штаб руководства.

Подразделению специальной обработки была поставлена задача в короткий срок развернуть 4 рабочих места авторазливочной станции (АРС-14КМ) и провести дезинфекцию военной техники, побывавшей в «зоне заражения».

Для отражения нападения условного противника личный состав и техника были замаскированы путем создания аэрозольной завесы, а огнеметное подразделение уничтожило бронеобъекты противника термобарическими боеприпасами из реактивного пехотного огнемета (РПО-А) «Шмель».

Всего в мероприятиях боевой подготовки приняли участие около 1000 военнослужащих и было задействовано более 100 единиц специальной техники.