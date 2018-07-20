Ещё
Специалисты РХБ защиты Южного военного округа на учении в Ингушетии устранили последствия химатаки условного противника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин предложил Трампу референдум в Донбассе
Путин предложил Трампу референдум в Донбассе

Специалисты РХБ защиты Южного военного округа на учении в Ингушетии устранили последствия химатаки условного противника 

ТК «Звезда» 26 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
По замыслу учения экипажу разведывательной химической машины предстояло обнаружить зараженный участок местности, определить тип отравляющего вещества, а также передать собранные данные в штаб руководства.
Военнослужащие радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Республике Ингушетия, в рамках тактико-специального учения ликвидировали последствия химической атаки условного противника.
По его замыслу, экипажу разведывательной химической машины (РХМ-6) предстояло обнаружить зараженный участок местности, определить тип отравляющего вещества, примененного условным противником, и границы его активности на местности, а также передать в автоматизированном режиме собранные данные в штаб руководства.
Подразделению специальной обработки была поставлена задача в короткий срок развернуть 4 рабочих места авторазливочной станции (АРС-14КМ) и провести дезинфекцию военной техники, побывавшей в «зоне заражения».
Для отражения нападения условного противника личный состав и техника были замаскированы путем создания аэрозольной завесы, а огнеметное подразделение уничтожило бронеобъекты противника термобарическими боеприпасами из реактивного пехотного огнемета (РПО-А) «Шмель».
Всего в мероприятиях боевой подготовки приняли участие около 1000 военнослужащих и было задействовано более 100 единиц специальной техники.
ТК «Звезда»: последние новости
Мощный водяной смерч в Черном море едва не «догнал» рыболовецкое судно: видео Мотострелки ЮВО применят беспилотники для обнаружения «противника» в горах Армении Не рассчитали: новая испанская подлодка не поместилась в доке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Путин предложил Трампу референдум в Донбассе
Женщина лишилась ноги после бритья
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
Украина готовится к «возвращению» Донбасса
Видео
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
05:24
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:12
В отеле мороженое продают за 1500 долларов
Общество
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение