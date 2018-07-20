На реке Таз утонул мужчина, выпав из лодки

В селе Находка Тазовского района из лодки «Казанка» выпал мужчина и утонул. Несчастный случай произошел на реке Таз недалеко от берега.

Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в отделе по вопросам ГО и защите населений от чрезвычайных ситуаций, у мужчины за борт лодки опрокинулся мешок, он потянулся за ним и упал в воду. Тело погибшего ещё не нашли, сейчас поиски продолжаются. В них задействованы родственники и сотрудники Ямалспаса.

Отмети, это уже не первый случай на Ямале. Так, на озере Селёжье недалеко от села Яр-Сале перевернулась лодка, в которой находились двое мужчин. Один из рыбаков утонул, другому удалось спастись. Ёще один трагический случай произошел на реке Обь напротив села Харсаим. Там перевернулась лодка, в которой находились мужчины. Один человек погиб.