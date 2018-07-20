Энергосбережение — в основе технической политики АО «РЭС»

Каждый человек использует все больше электрифицированных устройств, позволяющих облегчить быт и разнообразить отдых, создать максимальный комфорт. С каждым годом объем потребления электроэнергии возрастает.

В связи с этим Правительством Российской Федерации был взят курс на популяризацию среди населения принципов энергосбережения и энергетической эффективности в рамках реализации государственной программы.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» как сетевая организация, осуществляющая передачу электрической энергии, в процессе производственной деятельности всесторонне реализует политику энергосбережения и поддерживает принципы энергоэффективности.

Специалистами Общества были сформированы советы для бытовых потребителей по энергосбережению дома и в офисе:

используйте светодиодные светильники и энергосберегающие лампы (до 80%экономии электроэнергиипо сравнению слампами накаливания);не оставляйте электроприборы в режиме «ожидания», отключайте из розеток, когда в их работе нет необходимости;в электрочайнике грейте то количество воды, которое действительно необходимо;холодильник устанавливайте подальше от отопительных и нагревательных устройств, не кладите в холодильник теплые продукты — их охлаждение увеличивает потребление электроэнергии;кондиционер должен работать при закрытых окнах и дверях, иначе он будет охлаждать улицу, а электроэнергия будет тратиться впустую;приобретайте бытовую технику с классом энергоэффективности А++, А+, А.

При соблюдении этих простых правил, экономия электроэнергии может составить до 50% ежемесячно.

Таким образом, затраты на оплату электроэнергии можно снизить, не прибегая к использованию противозаконных методов, которые по сути являются хищением электроэнергии. Добросовестному потребителю нужно всего лишь руководствоваться принципами грамотного потребления и использовать энергосберегающие технологии.

Кроме того, АО «РЭС» рекомендует потребителям при приобретении оборудования (особенно дорогостоящего) обращать внимание на требования к качеству и надежности энергоснабжения и, при необходимости, использовать локальные устройства бесперебойного снабжения электроэнергией. Это, прежде всего, касается устройств с повышенными требованиями к параметрам качества энергоснабжения, в т.ч. отопительных котлов и насосов. Заранее предусмотрев возможность бесперебойного питания, можно избежать значительных трат на ремонт или замену оборудования, вызванных возможными аварийными отключениями электроэнергии.

Помните, что причиной возникновения аварийной ситуации могут стать действия нарушителей, осуществляющих хищение электроэнергии, которое является нарушением закона и карается весьма строго. В то время как добросовестные потребители стараются внедрять энергосберегающие технологии, нарушители пытаются снизить сумму платежа за электрическую энергию путем мошенничества и противоправных действий. В результате, эти манипуляции оказывают непосредственное влияние на качество электроснабжения всех потребителей, приводя к скачкам напряжения, сбоям в работе бытовой техники и, даже, возникновению пожара.

Поэтому в борьбе с незаконным потреблением электроэнергии не обойтись без помощи сознательных граждан — АО «РЭС» призывает сообщить об известных фактах хищения электроэнергии любым удобным способом:

по телефону доверия 8 (383) 289-41-00в разделе «Сообщить о хищении» на сайте www.eseti.ru, сообщением на номер +7–913–375–25–75 через WhatsApp или Viber.