Владимирцы за полгода 50 тысяч раз вызвали «скорую»

За минувшее полугодие бригады Станции скорой медицинской помощи города Владимира выезжали на вызовы более 50 тысяч раз (это по 280 раз за сутки). Причём пятая часть вызовов — к больным детям.

«Чаще всего владимирцы вызывают «скорую» в связи с высоким артериальным давлением, ОРВИ, заболеваниями желудочно-кишечного тракта и травмами различного происхождения», — рассказал заместитель главного врача городской станции скорой помощи Владимир Леонёнок.

Среди вызовов есть экстренные и неотложные. Жителей областного центра обслуживают как специализированные бригады — реанимационная и психиатрическая, так и общепрофильные — врачебная, в том числе педиатрическая и фельдшерская.

Неустойчивая погода— то дождь, то зной — вносит свои коррективы в работу медиков, добавляя профильных больных. Поэтому медики напоминают, что в жаркое время года особую осторожность следует проявлять гипертоникам. Таким людям не следует в период пиковых температур допускать перегревов, а лучше почаще отдыхать и употреблять легкую нежирную пищу.

«Если вы видите, что человеку плохо, у него признаки инсульта — затрудненная речь, не может равномерно поднять обе руки, несимметричная улыбка — немедленно вызывайте «скорую». До приезда медиков уложите больного и обеспечьте хорошие условия для доступа к нему свежего воздуха», —дал рекомендации Леонёнок.