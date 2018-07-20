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Владимирцы за полгода 50 тысяч раз вызвали «скорую»
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Владимирцы за полгода 50 тысяч раз вызвали «скорую» 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото www.oblgazeta.ru
За минувшее полугодие бригады Станции скорой медицинской помощи города Владимира выезжали на вызовы более 50 тысяч раз (это по 280 раз за сутки). Причём пятая часть вызовов — к больным детям.
«Чаще всего владимирцы вызывают «скорую» в связи с высоким артериальным давлением, ОРВИ, заболеваниями желудочно-кишечного тракта и травмами различного происхождения», — рассказал заместитель главного врача городской станции скорой помощи Владимир Леонёнок.
Среди вызовов есть экстренные и неотложные. Жителей областного центра обслуживают как специализированные бригады — реанимационная и психиатрическая, так и общепрофильные — врачебная, в том числе педиатрическая и фельдшерская.
Неустойчивая погода— то дождь, то зной — вносит свои коррективы в работу медиков, добавляя профильных больных. Поэтому медики напоминают, что в жаркое время года особую осторожность следует проявлять гипертоникам. Таким людям не следует в период пиковых температур допускать перегревов, а лучше почаще отдыхать и употреблять легкую нежирную пищу.
«Если вы видите, что человеку плохо, у него признаки инсульта — затрудненная речь, не может равномерно поднять обе руки, несимметричная улыбка — немедленно вызывайте «скорую». До приезда медиков уложите больного и обеспечьте хорошие условия для доступа к нему свежего воздуха», —дал рекомендации Леонёнок.
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