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Ульяновские приставы заставили покрасить гаражные ворота
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Ульяновские приставы заставили покрасить гаражные ворота 

АиФ — Ульяновск 2 часа назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Ульяновские приставы заставили администрацию одного из гаражных кооперативов Ленинского района покрасить ворота гаражного бокса №37 в темно-коричневый цвет. Взыскателем по исполнительному производству выступил собственник гаража. После того, как решить вопрос с покраской полюбовно не удалось, он обратился в суд, и тот его поддержал.
— В результате принятых судебным приставом мер судебное решение исполнено, ворота окрашены должником в нужный цвет и радует глаз взыскателя, — сообщают в управлении ФССП региона.
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