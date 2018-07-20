Ульяновские приставы заставили покрасить гаражные ворота

Ульяновские приставы заставили администрацию одного из гаражных кооперативов Ленинского района покрасить ворота гаражного бокса №37 в темно-коричневый цвет. Взыскателем по исполнительному производству выступил собственник гаража. После того, как решить вопрос с покраской полюбовно не удалось, он обратился в суд, и тот его поддержал.

— В результате принятых судебным приставом мер судебное решение исполнено, ворота окрашены должником в нужный цвет и радует глаз взыскателя, — сообщают в управлении ФССП региона.