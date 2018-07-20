Microsoft защитила от кибератак трех кандидатов в Конгресс США

Microsoft предотвратила кибератаки на трех кандидатов в Конгресс США . В этом году целью хакеров были компьютерные устройства не менее трех кандидатов на промежуточных выборах. Об этом рассказал вице‐президент компании по безопасности пользователей Том Берт. Его слова приводит агентство Bloomberg

«Это [кандидаты] были люди, которые, благодаря своей позиции, могли представлять интерес с точки зрения шпионажа или срыва выборного процесса», — сообщил он.

Берт утверждает, что методы злоумышленников похожи на «российские», в причастности к которым спецпрокурор США Роберт Мюллер обвиняет 12 россиян, якобы работавших на ГРУ

Хакеры для осуществления фишинговых использовали поддельные сайты.