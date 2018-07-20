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Microsoft защитила от кибератак трех кандидатов в Конгресс США
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Microsoft защитила от кибератак трех кандидатов в Конгресс США 

360tv.ru 1 час назад
Microsoft предотвратила кибератаки на трех кандидатов в Конгресс США. В этом году целью хакеров были компьютерные устройства не менее трех кандидатов на промежуточных выборах. Об этом рассказал вице‐президент компании по безопасности пользователей Том Берт. Его слова приводит агентство Bloomberg.
«Это [кандидаты] были люди, которые, благодаря своей позиции, могли представлять интерес с точки зрения шпионажа или срыва выборного процесса», — сообщил он.
Берт утверждает, что методы злоумышленников похожи на «российские», в причастности к которым спецпрокурор США Роберт Мюллер обвиняет 12 россиян, якобы работавших на ГРУ.
Хакеры для осуществления фишинговых использовали поддельные сайты.
Ранее Сбербанк определил главной киберугрозой России «взлом человека». Возрастают угрозы вирусного заражения смартфонов. В большинстве случаев преступники обманывают не устройство, а самого владельца.
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