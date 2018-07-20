Санкт-Петербург увеличил производство на 8% в июне 2018 года

Петербург смог увеличить число производства в 2018 году практически на 10%.

Как сообщают специалисты «Auto-Dealer-Спб», автомобильные заводы, которые активно функционируют на территории года произвели около 200 тысяч автомобилей.

Самый большой показатель в 60% от числа удалось реализовать автоконцерну Hyundai , Toyota с показателем в 18% расположилась на втором месте и Nissan получает в лидирующей тройке почётное, третье место.

За первый месяц лета заводами было выпущено с конвейеров около 40 тысяч автомобилей, данное число на 4% больше в сравнении с 2017 годом.