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Санкт-Петербург увеличил производство на 8% в июне 2018 года
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Санкт-Петербург увеличил производство на 8% в июне 2018 года 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Петербург смог увеличить число производства в 2018 году практически на 10%.
Как сообщают специалисты «Auto-Dealer-Спб», автомобильные заводы, которые активно функционируют на территории года произвели около 200 тысяч автомобилей.
Самый большой показатель в 60% от числа удалось реализовать автоконцерну Hyundai, Toyota с показателем в 18% расположилась на втором месте и Nissan получает в лидирующей тройке почётное, третье место.
За первый месяц лета заводами было выпущено с конвейеров около 40 тысяч автомобилей, данное число на 4% больше в сравнении с 2017 годом.
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