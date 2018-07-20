Минэнерго РФ получило полномочия утверждать правила прохождения осенне-зимнего периода

ХАБАРОВСК , 20 июля. / ТАСС /. Правительство наделило Минэнерго РФ полномочиями по утверждению правил прохождения осенне-зимнего периода. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на совещании по итогам ОЗП.

"Были приняты изменения в федеральное законодательство, которыми правительство наделило полномочиями Минэнерго по установлению правил прохождения ОЗП, критериям оценки. Подходы в результате переданных полномочий применяются", — сказал он.

При этом он отметил, что в плане ответственности руководителей никаких изменений не было.

Ранее Минэнерго обладало только полномочиями по оценке готовности субъектов электроэнергетики к ОЗП. В то же время ни правительство, ни Минэнерго не имели полномочий по проверке, по утверждению правил прохождения ОЗП.