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Минэнерго РФ получило полномочия утверждать правила прохождения осенне-зимнего периода
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Минэнерго РФ получило полномочия утверждать правила прохождения осенне-зимнего периода 

ТАСС 2 часа назад
ХАБАРОВСК, 20 июля. /ТАСС/. Правительство наделило Минэнерго РФ полномочиями по утверждению правил прохождения осенне-зимнего периода. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на совещании по итогам ОЗП.
"Были приняты изменения в федеральное законодательство, которыми правительство наделило полномочиями Минэнерго по установлению правил прохождения ОЗП, критериям оценки. Подходы в результате переданных полномочий применяются", — сказал он.
При этом он отметил, что в плане ответственности руководителей никаких изменений не было.
Ранее Минэнерго обладало только полномочиями по оценке готовности субъектов электроэнергетики к ОЗП. В то же время ни правительство, ни Минэнерго не имели полномочий по проверке, по утверждению правил прохождения ОЗП.
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