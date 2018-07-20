День 20 июля в истории

Международный день шахмат

Этот праздник отмечается с 1966 года по инициативе Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Дата выбрана не случайно: именно в этот день в 1924 году в Париже была основана ФИДЕ. Сейчас это одна из крупнейших спортивных организаций, в которую входит 181 национальная федерация. Под эгидой ФИДЕ проводятся более 40 официальных чемпионатов для молодежи, мужчин, женщин и пожилых людей. С 1995 года до 13 июля 2018 года Федерацию возглавлял Кирсан Илюмжинов

Международный день торта

Идея праздника родилась в миланском клубе «Королевство любви», который объединяет музыкантов, кулинаров и других творчески людей. Впервые День торта был проведён в 2011 году. Его цель — распространение идей мира и дружбы на Земле через культуру.

Девиз праздника — «I cake you» («Я к тебе с тортиком»).

Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Самаре, Краснодаре, 94 года назад (1924) вышел первый номер газеты «Красный спорт» (ныне «Советский спорт»). Это произошло в самый разгар летних Олимпийских игр в Париже. Сегодня это старейшее спортивное издание выходит тиражом около 200 тысяч экземпляров. Свежий номер газеты можно купить в Москве Хабаровске и в других городах России.

125 лет назад (1893) в России была введена «казенная продажа питей» (винная монополия). Это была уже четвертая винная монополия, которая вводилась в Российской империи. Впервые исключительное право государства на производство и продажу спиртных напитков было учреждено царём Иваном III в 1474 году и действовало до 1533 года. Вторая винная монополия просуществовала 29 лет с 1652 по 1681 год. Третью ввёл Петр I в 1696 году, а спустя 20 лет заменил её акцизным налогообложением винокуров.

В 1863 году император Александр II ввел акцизную систему взимания питейных сборов, которая была широко распространена в Западной Европе. Однако, согласно статистики, население тратило на спиртное гораздо больше, чем получала казна.

Инициатором четвертой российской монополии на спиртные напитки был министр финансов Сергей Витте. Винная монополия была введена в Оренбургской, Пермской, Самарской и Уфимской губерниях. А в 1894 году Александр II подписал Положение о «казенной продаже питей», которое вводилось постепенно и в начале XX века охватило уже 75 губерний. Государству принадлежало исключительное право на приобретение и продажу спиртных напитков. Продажа осуществлялась только в казенных заведениях — оптовых складах и винных лавках. Право ввоза спиртных напитков из-за рубежа также принадлежало государству.

Контроль за винной монополией был возложен на главное управление неокладных сборов и казенной продажи питей Министерства финансов

49 лет назад (1969) американский космический корабль «Аполлон-11» совершил первую в истории человечества посадку на Луну.