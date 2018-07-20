Ещё
Эксперты Positive Technologies обнаружили опасные уязвимости в роботах-пылесосах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперты Positive Technologies обнаружили опасные уязвимости в роботах-пылесосах 

SecurityLab.ru 2 часа назад
Специалисты Positive Technologies Леонид Кролле и Георгий Зайцев выявили уязвимости в роботах-пылесосах Dongguan Diqee 360. Этим проблемам могут быть подвержены пылесосы, выпускаемые Dongguan Diqee как под своей маркой, так и изготовленные для других производителей.
«Владельцы IoT-устройств не всегда меняют логин и пароль, установленные производителем. Проблема касается даже роутеров, где в 15 случаях из 100 оставляют заводские пароли. Поэтому исследованный пылесос, как и любой IoT-девайс, может пополнить армию ботнетов для участия в DDoS-атаках, — отмечает Георгий Зайцев, специалист отдела анализа приложений Positive Technologies. — Но для владельца это меньшее из зол. Учитывая наличие Wi-Fi-приемника, веб-камеры с поддержкой режима ночного видения и системы управления местоположением со смартфона, злоумышленник получает возможность скрытно наблюдать за владельцем, передвигая пылесос в необходимую ему точку в квартире».
Первая угроза CVE-2018-10987 связана с возможностью удаленного выполнения кода на устройстве. Злоумышленник может обнаружить пылесос в сети, подобрав его MAC-адрес, и отправить специально сформированный запрос [1], в результате которого на пылесосе будет выполнена команда с правами суперпользователя. Ошибка присутствует в функции REQUEST_SET_WIFIPASSWD (команда UDP 153). Для атаки необходима аутентификация на устройстве; получению доступа способствуют предустановленные сочетания логина и пароля (admin: 888888) на многих экземплярах данной модели.
Вторая уязвимость CVE-2018-10988 имеет локальный характер: атакующий может использовать недостатки механизма обновления пылесоса с помощью microSD-карты. После установки карты в корпус пылесоса система обновления запускает файл прошивки из папки upgrade_360 без проверки цифровой подписи и с правами суперпользователя. Хакер может записать специально сформированный скрипт на microSD-карту в папку upgrade_360, вставить ее в пылесос, перезапустить его — и получить возможность удаленного выполнения кода на устройстве. На устройство, в частности, может быть установлен сниффер для перехвата конфиденциальных данных в сетевом трафике.
По оценкам экспертов Positive Technologies, этим ошибкам могут быть подвержены и другие IoT-устройства, функционирующие на базе видеомодулей, использованных в пылесосах Dongguan Diqee 360, — камеры наружного видеонаблюдения, видеорегистраторы, умные дверные звонки.
Это не первый случай, когда исследователи из Positive Technologies выявляют уязвимости в IoT-устройствах. В 2017 году эксперт компании обнаружил критически опасную уязвимость во встроенном программном обеспечении IP-камер компании Dahua, которые широко используются для видеонаблюдения в банковском секторе, энергетике, телекоммуникациях, на транспорте, в умных домах. Ошибка давала возможность перехватить и модифицировать видеотрафик с огромного количества IP-камер по всему миру.
[1] Запрос по протоколу UDP. Данный протокол используется преимущественно для видеофонии и телефонии, воспроизведения потокового видео, сетевых игр.
SecurityLab.ru: последние новости
Oracle исправила 334 уязвимости в своих продуктах Поисковик ZoomEye раскрывает пароли тысяч видеорегистраторов Dahua С 1 августа NIST отзовет 11 рекомендаций по кибербезопасности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла жена Высоцкого19
Путин предложил референдум в Донбассе1044
Караченцова попросили забрать жену из психушки20
Поклонники бьют тревогу из-за онкобольного Юдашкина4
Украина нашла способ остановить «Северный поток-2»88
Видео
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:12
В отеле мороженое продают за 1500 долларов
Общество
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
00:33
Рудова закрутила роман с 19-летним сыном миллиардера
Шоу-бизнес
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
03:27
Караченцова попросили забрать жену из психушки
Шоу-бизнес
25:25
Когда доллар будет по 70
Экономика Статьи
02:04
Украина нашла способ остановить «Северный поток-2»
Экономика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение