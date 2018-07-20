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Объекты культурного наследия Санкт-Петербурга не будут выставлять на торги
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Объекты культурного наследия Санкт-Петербурга не будут выставлять на торги 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщает «Парламентская газета», депутаты Заксобрания Петербурга будут рассматривать вопрос о сохранении аварийных объектов культурного наследия уже этой осенью. Вместе с тем, городской Комитет по инвестициям предлагает свое решение этой проблемы. Согласно представленному ими законопроекту, исторические памятники в неудовлетворительном состоянии планируется передавать стратегическим инвесторам, тем самым, не прибегая к торгам или какой-либо конкуренции. С этой концепцией ознакомился Советпо инвестициям при губернаторе Петербурга и поддержал ее. По мнению администрации, это единственный способ сохранить объекты культурного наследия. Между тем, в Смольном подчеркнули, что для того, чтобы предприниматель получил здание в права собственности необходимо: вложить в реставрацию аварийного помещения более миллиарда рублей, проводить все работы в соответствии с требованиями КГИОП, отремонтировать исторический памятник полностью. Однако у депутатов Заксобрания остаются вопросы. Так, у парламентариев вызывает недоумение передача аварийного объекта без каких-либо торгов. «В Комитете по инвестициям мне ответили, что проводить конкурс — это дорого. Но конкурс — это та открытость, за которую мы боремся. Он защищает интересы и города, и предпринимателей, которые получают равный доступ», — заявил председатель комиссии Заксобрания по промышленности, экономике и предпринимательству Алексей Макаров. Однако в Смольном объяснили, что проводить торги дорого и долго. Еще этот процесс замедляется ввиду того, что многие компании пытаются оспорить итоги конкурса и все начинается по новой. Получается замкнутый круг, из-за которого аварийное здание продолжает разваливаться. В конце концов, депутаты пришли к мнению, что необходимо тщательнее разобраться в рассматриваемом законопроекте, а также уточнить детали его осуществления.
Фото: pixabay.com.
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