Поговорили о конкуренции

В совещании приняли участие вице-губернаторы, руководители структурных подразделений администрации области, депутаты Законодательного Собрания региона, главы муниципалитетов и районов.

«Развитие конкуренции — один из основных факторов эффективного функционирования экономики, изменения к лучшему социальной сферы. Как отметил Владимир Путин , справедливая и честная конкуренция является залогом динамичного развития нашей страны во всех сферах жизни. Она способствует повышению производительности труда, внедрению инноваций, снижению цен и экономии бюджетных средств. Понимая важность этой темы, наш регион уже несколько лет занимается вопросами создания прозрачных и комфортных условий для развития конкурентной среды», — на пресс-подходе после совещания сообщила Светлана Орлова.

Мероприятие не прошло даром: сразу посл него был утверждён перечень из 11 социально значимых рынков для развития конкуренции, ещё один рынок — агропромышленного комплекса — определён как приоритетный. Особое внимание планируется уделять механизмам общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий.

Андрей Кашеваров рассказал о том, что в рейтинге субъектов федерации по степени интенсивности конкуренции и по созданию конкурентной среды, который составляет ФАС, Владимирская область устойчиво движется вверх:

«Если в 2015 году ваш регион по этим показателям занимал 52 место, то только за 2016 год он продвинулся на 11 позиций, заняв уже 41 место. Уверен, позитивная динамика будет сохраняться. Считаю, что в этом вопросе Владимирская область является одним из самых продвинутых регионов».

Стоит отметить, что в течение последних пяти лет в регионе активно реализуются принципы государственно-частного партнерства. В этом году запланировано заключение не менее 6 концессионных соглашений в сфере теплоснабжения и 4 — в сфере водоснабжения и водоотведения.

Продолжается процесс развития партнёрства государства и частного бизнеса в здравоохранении. Одной из таких форм является участие частных клиник в системе обязательного медицинского страхования. Три частных медицинских центра во Владимире Муроме осуществляют амбулаторный гемодиализ в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи населению.

Основной акцент будет сделан на развитие нестационарных торговых объектов, ярмарочной и мобильной торговли. Насыщение рынка продуктами питания местного производства в значительной степени решает вопрос здоровой конкуренции на продовольственном рынке, считают чиновники.

«Наша цель — создать условия для привлечения бизнеса во все отрасли экономики. Мы проведём анализ рынков с последующей перезагрузкой существующих проектов по развитию конкуренции и разработкой мероприятий, которые войдут в региональную и муниципальные «дорожные карты», — резюмировала глава региона.