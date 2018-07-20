Ещё
Поговорили о конкуренции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поговорили о конкуренции 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Светлана Орлова провела большое совещание за закрытыми дверями с участием заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы России Андреем Кашеваравым.
В совещании приняли участие вице-губернаторы, руководители структурных подразделений администрации области, депутаты Законодательного Собрания региона, главы муниципалитетов и районов.
«Развитие конкуренции — один из основных факторов эффективного функционирования экономики, изменения к лучшему социальной сферы. Как отметил Владимир Путин, справедливая и честная конкуренция является залогом динамичного развития нашей страны во всех сферах жизни. Она способствует повышению производительности труда, внедрению инноваций, снижению цен и экономии бюджетных средств. Понимая важность этой темы, наш регион уже несколько лет занимается вопросами создания прозрачных и комфортных условий для развития конкурентной среды», — на пресс-подходе после совещания сообщила Светлана Орлова.
Мероприятие не прошло даром: сразу посл него был утверждён перечень из 11 социально значимых рынков для развития конкуренции, ещё один рынок — агропромышленного комплекса — определён как приоритетный. Особое внимание планируется уделять механизмам общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий.
Андрей Кашеваров рассказал о том, что в рейтинге субъектов федерации по степени интенсивности конкуренции и по созданию конкурентной среды, который составляет ФАС, Владимирская область устойчиво движется вверх:
«Если в 2015 году ваш регион по этим показателям занимал 52 место, то только за 2016 год он продвинулся на 11 позиций, заняв уже 41 место. Уверен, позитивная динамика будет сохраняться. Считаю, что в этом вопросе Владимирская область является одним из самых продвинутых регионов».
Стоит отметить, что в течение последних пяти лет в регионе активно реализуются принципы государственно-частного партнерства. В этом году запланировано заключение не менее 6 концессионных соглашений в сфере теплоснабжения и 4 — в сфере водоснабжения и водоотведения.
Продолжается процесс развития партнёрства государства и частного бизнеса в здравоохранении. Одной из таких форм является участие частных клиник в системе обязательного медицинского страхования. Три частных медицинских центра во Владимире и Муроме осуществляют амбулаторный гемодиализ в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи населению.
Основной акцент будет сделан на развитие нестационарных торговых объектов, ярмарочной и мобильной торговли. Насыщение рынка продуктами питания местного производства в значительной степени решает вопрос здоровой конкуренции на продовольственном рынке, считают чиновники.
«Наша цель — создать условия для привлечения бизнеса во все отрасли экономики. Мы проведём анализ рынков с последующей перезагрузкой существующих проектов по развитию конкуренции и разработкой мероприятий, которые войдут в региональную и муниципальные «дорожные карты», — резюмировала глава региона.
ТВ-МИГ: последние новости
В Смоленске установят паровоз из Александрова Будем осваивать торфяники Профсоюзы отменяют митинг
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла жена Высоцкого19
Путин предложил референдум в Донбассе1044
Караченцова попросили забрать жену из психушки20
Поклонники бьют тревогу из-за онкобольного Юдашкина4
Украина нашла способ остановить «Северный поток-2»88
Видео
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:12
В отеле мороженое продают за 1500 долларов
Общество
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
00:33
Рудова закрутила роман с 19-летним сыном миллиардера
Шоу-бизнес
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
03:27
Караченцова попросили забрать жену из психушки
Шоу-бизнес
25:25
Когда доллар будет по 70
Экономика Статьи
02:04
Украина нашла способ остановить «Северный поток-2»
Экономика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение