Новак: Россия и Китай вернутся к ТЭО крупнейшей в РФ угольной Ерковецкой ТЭС

"Мы договорились возобновить консультации, еще раз вернуться к ТЭО этого проекта с тем, чтобы, возможно, скорректировать его параметры, которые были бы эффективны и которые бы обеспечили коммерческую заинтересованность в реализации этого проекта как тех инвесторов, которые готовы вложиться в разработку угольного месторождения, строительство ТЭС, так и со стороны потребителя, то есть КНР, которая тоже должна быть заинтересована в поступлении электроэнергии по выгодным ценам и тарифам", — сообщил он.

Ранее сообщалось, что «Интер РАО» и Государственная электросетевая компания Китая обсуждают возможность совместной реализации проекта Ерковецкой ТЭС. Предполагалось строительство угольной электростанции на «борту» Ерковецкого буроугольного месторождения на территории Амурской области , что обеспечило бы стабильность экспортных поставок в ближайшие годы.

Сроки строительства станции не были определены.

История проекта

Ранее сообщалось, что будущая мощность Ерковецкой ТЭС обсуждалась на 5-8 ГВт. Ввод станции позволил бы Восточной энергетической компании ("дочка" «Интер РАО») экспортировать в Китай 30-50 млрд кВт/ч в год — до 5% от всей российской выработки. Позднее стало известно, что согласно обновленной схеме территориального планирования, утвержденного правительством РФ на период до 2030 года, проект Ерковецкой ТЭС предусматривает строительство 1200 МВт генерации с их вводом до 2020 года.

В апреле 2016 года глава «Интер РАО» Борис Ковальчук сообщил журналистам, что компанию не устраивают ценовые условия, предложенные Китаем для реализации Ерковецкого проекта. Ковальчук подчеркнул тогда, что ключевым вопросом является цена, по которой китайские партнеры будут готовы покупать электроэнергию.