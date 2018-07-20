Новак назвал американский законопроект о санкциях против «Северного потока — 2» абсурдным

"Я не видел этого законопроекта, его нужно изучить с точки зрения юриспруденции. Это достаточно абсурдный проект закона, который нивелирует все рыночные правила. На мой взгляд, он абсурдный и странный", — сказал он журналистам по итогам совещания федерального штаба подготовки к осенне-зимнему периоду в Хабаровске.