Жители Ишима второй месяц задыхаются от зловоний с производства

Окна ишимцы открывают только днём, ненадолго. Ночью спят с наглухо запертыми оконными ставнями

Неприятный зловонный запах на улицах Ишима, рассказывают местные жители, держится с начала лета. В последние недели, по словам местных, проблема усугубилась. В ближайший понедельник, 23 июля, глава района вместе представителями Роспотребнадзора и директорами местных предприятий обсудят ситуацию по ликвидации неприятных запахов.

Параллельно в арбитражном суде рассматривается иск уральского управления федеральной службы по регулированию алкогольного рынка к заводу по переработке пшеницы «АминоСиб». Контролёры требуют от предприятия устранить нарушения требований к производству/реализации спиртосодержашей продукции.

На заводе производят глютен, спирт, кормовую смесь для животных и лизин (БАД для животных, получаемый из зерен пшеницы — Прим.ред)

Жители Ишима предполагают, что в чанах на территории завода «АминоСиб преет пшеница для производства спирта, и чтобы она не воспламенилась, ёмкости открывают. Из них по всему городу распространяется смрад.

— Куда ветер дует — там и распространяется запах. В жару даже не можем проветрить дом, живём с наглухо закрытыми окнами. Власти не дают никаких разъяснений по поводу проблемы. Остаётся только ждать, — говорит Влад Ковшаров.

На фото: экс-губернатор Тюменской баллистит Владимир Якушев на открытии третьей волны завода

Так выглядит водоём рядом с зерноперерабатывающим заводом. Грязная вода также источает неприятных аромат

По словам горожан, неприятный аромат появился в городе после открытия завода в 2016 году. С тех пор в теплое время года ишимцы мучаются от неприятного запаха.

— В прошлом году пошла первая волна этой адской атаки. Вонь через открытые окна проникала в машины, дома, что уж говорить про улицу города и прилегающих населенных пунктов. Люди активно жаловались, даже подписывали петицию. В этом году пошла вторая волна, и её, на мой взгляд, можно приравнять к химической атаке. Дышать просто нечем, особенно по вечерам. Пропадает аппетит, когда в дом проникает тошнотворный смрад, напоминающий разложение плоти, болото и нечто химическое. Недалеко от „АминоСиба“, кстати, и появилось болото. Что туда льют — неизвестно, но все чувствуют эту вонь. Удивительно только, что никто из местных чиновников не реагирует на происходящее, — говорит жительница Ишима Анастасия Астанина.

— Вечером невозможно выйти на улицу. Окна открываем днём, в самую жару. Вечером приходится закрывать их и спать под вентилятором. В 42-й статье Конституции РФ сказано, что „любой гражданин имеет право на благоприятную среду, его окружающую, и получение достоверной информации, которая так или иначе касается состояния окружающей среды и воздуха“. Мы не получаем ни того, ни другого, — сетует местная жительница Ксения Брик.

Избавлять Ишим от зловоний начнут до начала августа. Как именно — станет известно в ближайшие дни В ишимской горадминистрации уточнили, что позицию представителей завода „АминоСиб“, а также двух других — „Ишимский мясокомбинат“ и „Ветсанутильзавод“, жители смогут узнать в начале следующей недели, после заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям во главе с главой района Сергеем Ломовцовым.

— В ходе заседания будет выработан комплекс мер по ликвидации запахов. Руководители промышленных предприятий доложат о проделанной работе и принимаемых мерах по стабилизации обстановки, — уточнила пресс-секретарь администрации Ишимского района Анна Знаменцева.

В региональном управлении Росприроднадзора признают, что проблема, на которую жалуются жители Ищима, действительно существует. Но о точных сроках пока не говорят.

— Действительно, в Ишиме сложилась неблагоприятная экологическая обстановка. Ликвидация загрязнений воздуха вредными выбросами начнётся после заседания КЧС, в конце июля-начале августа. За ходом принятых мер будет следить, в частности, и наша организация, — прокомментировала заместитель руководителя старшего инспектора по охране природы Тюменской области Ирина Антипкина.

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