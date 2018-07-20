МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии в июне в годовом исчислении выросли на 0,7%, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
Индикатор оказался ниже прогнозов аналитиков, опрошенных агентством Рейтер и ожидавших роста потребительских цен на 0,8%.
В месячном выражении потребительские цены в отчетном месяце увеличились на 0,1%.
Месяцем ранее, в мае, в Японии была зафиксирована инфляция в годовом выражении на уровне 0,7%, а в месячном — 0,1%.
Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) в июне выросли на 0,8% в годовом выражении, как и прогнозировали аналитики.