Годовая инфляция в Японии в июне составила 0,7% — ниже прогноза

Индикатор оказался ниже прогнозов аналитиков, опрошенных агентством Рейтер и ожидавших роста потребительских цен на 0,8%.

В месячном выражении потребительские цены в отчетном месяце увеличились на 0,1%.

Месяцем ранее, в мае, в Японии была зафиксирована инфляция в годовом выражении на уровне 0,7%, а в месячном — 0,1%.

Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) в июне выросли на 0,8% в годовом выражении, как и прогнозировали аналитики.