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Послов познакомили с потенциалом Ямала
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Послов познакомили с потенциалом Ямала 

Вести.Ru 26 минут назад
Фото: Вести.Ru
Послов, представляющих интересы России в 20 странах, познакомили с промышленным и экономическим потенциалом Ямала. Президент на днях поставил перед ними задачу — ориентировать дипломатию на деловой результат, освоение новых рынков, расширение доступа к передовым технологиям и инвестициям.
Ямал в этом смысле — витрина будущего российской экономики: там в рекордные сроки вырос комплекс по сжижению природного газа и многофункциональный морской терминал. Первая очередь завода «Ямал СПГ» заработала в начале декабря прошлого года, покупателям отгружено уже три миллиона тонн сжиженного газа, передает «Россия 24».
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