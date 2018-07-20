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На Ямале ожидают приезда послов из двадцати стран
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На Ямале ожидают приезда послов из двадцати стран 

РИА «ФедералПресс» 24 минуты назад
Послы России в двадцати государствах посетят Ямал для ознакомления с промышленным и инвестиционно-экономическим потенциалом региона. В рамках визита дипломатические работники посетят поселок Сабетта и встретятся с временно исполняющим обязанности губернатора Дмитрием Артюховым.
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе губернатора ЯНАО, послы России в Армении, Канаде, Ботсване, Мьянме, Кабо-Верде, Египте, Исландии, Китае, Нидерландах, КНДР, Никарагуа, Таджикистане, Кипре, Танзании, Кот-де-Ивуаре, Саудовской Аравии, Конго, Руанде и Замбии, а также представитель РФ в Палестине посетят арктический регион с 21 по 24 июля. Рабочая поездка организована по инициативе МИД России.
«В Сабетте гостей Ямала планируют познакомить с реализуемыми на территории региона проектами, с работой завода «Ямал СПГ», перспективами производства СПГ и новым для страны арктическим портом. В Салехарде программа носит гуманитарный характер. Послы посетят Парк Победы и возложат цветы у вечного огня, ознакомятся с проектами по экологической очистке островов Белый и Вилькицкого, патриотическим проектом «Карские экспедиции», — отмечают в пресс-службе главы региона.
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