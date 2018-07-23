На Ямал прибыли послы России в 19 государствах мира

Ямало-Ненецкий автономный округ всегда уделял особое внимание развитию внешнеэкономических, научных и культурных связей. Географией сотрудничества на сегодняшний день охвачены 78 стран мира. Вместе с нашими зарубежными коллегами реализовано более тысячи совместных мероприятий, — подчеркнул Дмитрий Артюхов, открывая встречу.

Прямые контакты с представителями арктических провинций врио губернатора ЯНАО обсудил в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом России Канаде Александром Дарчиевым. По мнению посла, этот путь является максимально эффективным в плане двустороннего взаимодействия.

— Арктика — это именно та область, в которой наши страны могут успешно сотрудничать. Прежде всего это касается обмена знаниями в сфере сохранения территории проживания коренных народов, а также совместной работы в экологических проектах. Я готов оказать инициативам Ямала поддержку на всех уровнях, — отметил Александр Дарчиев.

В ответ Дмитрий Артюхов рассказал, что ямальские спортсмены не так давно побывали в Канаде — на Арктических зимних играх, где завоевали 51 золотую медаль. Следующий шаг — принять в рамках этого международного турнира, теперь уже у себя, североамериканских и североевропейских спортсменов.

— Мы сейчас выступаем с инициативой, чтобы игры впервые прошли на территории России, у нас на Ямале. В столице округа строится большой спортивный комплекс — «Ямал Арена». В планах на следующий год провести международную комиссию, чтобы специалисты дали свою оценку сооружению. Если все пройдет успешно, то Ямал выступит с заявкой на проведение Арктических зимних игр в 2024, либо в 2026 году, — отметил глава региона.

Продолжается плодотворное сотрудничество ЯНАО и с таким северным государством, как Исландия . В прошлом году были подписаны меморандумы о сотрудничестве между территориями иностранного государства с Ямальским и Шурышкарским районами ЯНАО.

— Исландские партнеры ищут возможности для сотрудничества. Уже были первые поездки в ваш округ, есть интересы в области культуры, здравоохранения, образования, туризма и транспорта. Одна из крупнейших компаний Исландии сейчас прорабатывает возможность включения в свою сетку грузовых морских сообщений с Россией порта Сабетта, — рассказал Антон Васильев , чрезвычайный и полномочный посол России в Исландии.

Тему взаимодействия с иностранными компаниями в области энергетики поднял посол России в Саудовской Аравии Сергей Козлов . Он подчеркнул, что интересы восточного государства в отношении газовых проектов Ямала в последние годы только растут.

— Сейчас самый подходящий момент подумать над тем, чтобы в форме государственно-частного партнерства попробовать подойти к дальнейшим стадиям освоения газовых месторождений и развития инфраструктуры на Ямале. Только за последние два-три года в российские проекты Саудовская Аравия вложила порядка двух миллиардов долларов, такого еще никогда не было. В то же время суверенный фонд Саудовской Аравии зарезервировал за нашей страной до десяти миллиардов долларов. Складывается ситуация, когда идет сложение нескольких позитивных факторов. Фактора развития двусторонних отношений, заинтересованности в развитии газового сектора и наличии уникальных возможностей здесь, в России. В частности, такие объекты, как «Ямал СПГ», являются флагманами в данной отрасли, — подчеркнул он.

Напомним, министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих присутствовал на торжественной церемонии запуска первой очереди завода «Ямал СПГ» в Сабетте, в декабре 2017 года. Вместе с президентом России Владимиром Путиным он высоко оценил перспективы масштабного проекта, сообщив о возможности выгодного сотрудничества в сфере газовой отрасли.

Чрезвычайные и полномочные послы России пробудут на территории Ямала два дня. В воскресенье, 22 июля, помимо встречи с врио губернатора ЯНАО Дмитрием Артюховым, они побывали в поселке Сабетта и оценили мощности завода «Ямал СПГ». В понедельник, 23 июля, участников делегации ждет насыщенная культурная программа в окружной столице, с посещением природно-этнографического комплекса «Горнокнязевск» и окружного музея имени И. С. Шемановского.

Справка

Присутствие Ямала в международной повестке обусловлено сильной позицией округа в циркумполярном регионе. Этому способствует социально-экономическое развитие автономного округа, а также работа по сохранению традиционного уклада жизни коренных малочисленных народов Севера. Заслуги ЯНАО в сфере поддержки коренных народов получили признание, в том числе и на заседаниях Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов мира в Нью-Йорке

Германию и Одним из приоритетных направлений Ямала в области развития внешнеэкономических связей остается продвижение на зарубежные рынки продукции агропромышленного комплекса. За последние девять лет ЯНАО экспортировал свыше 3,5 тысячи тонн экологически чистого мяса северного оленя в Финляндию Швецию . В январе текущего года в Берлине на выставке «Зеленая неделя» были подписаны стратегически важные контракты на поставку оленины в Европу. Ведутся переговоры с представителями Китайской Народной Республики