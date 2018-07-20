Пропавшего молодого человека разыскивают в Таганроге

Согласно информации поискового отряда «Лиза Алерт Юг», вечером 18 июля молодой человек 1997 года рождения вышел из дома и до сих пор не вернулся.

Приметы пропавшего: рост — 174 см, худощавого телосложения, карие глаза, короткие темно-русые волосы.

В день исчезновения Сергей Рогов был одет в темную майку, серые шорты и шлепки.

Молодой человек может быть дезориентирован.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.