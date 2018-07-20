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Пропавшего молодого человека разыскивают в Таганроге
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Пропавшего молодого человека разыскивают в Таганроге 

АиФ Ростов 32 минуты назад
Фото: АиФ Ростов
Пропавшего 21-летнего Сергея Рогова разыскивают в Таганроге.
Согласно информации поискового отряда «Лиза Алерт Юг», вечером 18 июля молодой человек 1997 года рождения вышел из дома и до сих пор не вернулся.
Приметы пропавшего: рост — 174 см, худощавого телосложения, карие глаза, короткие темно-русые волосы.
В день исчезновения Сергей Рогов был одет в темную майку, серые шорты и шлепки.
Молодой человек может быть дезориентирован.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
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