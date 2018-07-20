В ТОР «Варгаши» наконец-то отремонтировали главную улицу

В рамках программы комплексного развития моногородов России в 2018 году моногороду Варгаши Курганской области было выделено более 20 миллионов рублей на дорожное благоустройство.

рабочем поселке Варгаши завершился ремонт дорожного полотна на центральной улице — Социалистической — самой протяженной в райцентре.

На ней интенсивное движение автомобилей, много развязок и магазинов, различные учреждения, детский сад, две школы, техникум, жилой сектор. И ко всему этому просто необходимо обеспечить комфортную доступность, что и делается на протяжении нескольких последних лет.

— В этом году, — не скрывая удовлетворения, говорит мэр моногорода Владимир Иванов , — на капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения в рамках реализации программы развития моногорода выделена небывалая сумма — 21 миллион рублей. А улица Социалистическая — это лицо Варгашей. Жители и гости уже оценили удобные парковки возле многих присутственных мест и магазинов — теперь автомобили ставят не на обочине, а в специально отведенных для этого местах. Комфортно чувствуют себя и пешеходы на благоустроенных тротуарах.

Строительные работы по капремонту осуществляет ОАО «Варгашинское ДРСП» (руководитель А. А. Шипилов).

Изначально на дорожное благоустройство р.п. Варгаши было выделено 13 306 218 рублей. Эти деньги потрачены на ремонт дорожного полотна участков улицы Социалистическая от №174 до №150 и от №92 до №48, обустройство парковок и съездов к прилегающим улицам и дворам, и на ремонт площади возле сквера «Согласия». Общая площадь асфальтового покрытия составила 12160,3 м2.

Вопрос о ремонте площади назрел давно, какие только претензии не высказывались в адрес администрации поселка варгашинцы. Теперь, наверное, они могут вздохнуть с облегчением: ремонт практически завершен. По словам Владимира Иванова, строительство далось непросто: дорожникам пришлось столкнуться с проблемой водоотведения, укрепления грунтов, которые значительно осложнили ход работ.

Недавно моногороду было выделено еще шесть дополнительных миллионов, которые пойдут на обустройство тротуара вдоль центральной улицы — от магазина «Елена» до перекрестка с улицей Андреева.

— Мы не собираемся останавливаться, в планах продолжить обустройство тротуаров, решается вопрос о реконструкции уличного освещения, — добавляет мэр и надеется, что со временем все планы осуществятся, ведь Варгаши — это территория опережающего социально-экономического развития.

16 марта 2018 года Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление о создании Территории опережающего развития в моногороде Варгаши. Создание ТОР «Варгаши», как ожидается, позволит диверсифицировать экономику города, снизить зависимость от градообразующей организации — АО «Варгашинский завод ППСО», повысить инвестиционную привлекательность города, создать более 200 новых рабочих мест, привлечь инвестиции в объёме 880 млн рублей.

Подготовлено с использованием материалов газеты «Варгашинский маяк», Фото Альфии Булатовой.