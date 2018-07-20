Онлайн-магазин «Перекресток» запустит «маркетплейс» для работы с поставщиками 

Проект будет запущен в Москве в сентябре, в Санкт-Петербурге — в октябре и, как рассчитывают в X5 Retail, поможет небольшим компаниям-поставщикам попасть в основной ассортимент ритейлера. Сотрудничество будет проходить на основе договора поставки.
Система будет работать следующим образом: покупатель на сайте «Перекрестка» делает заказ, после чего поставщик за 5-10 часов должен привезти товар в магазин, обслуживающий онлайн-заказы, или на специальный магазин-склад.
Эксперт издание поясняет, что описанная схема не является маркетплейсом, а называется допшиппингом — по ней работают большинство интернет-магазинов.
«Мы называем проект маркетплейсом, потому что заказ товара будет происходить непосредственно под запрос покупателя и не из нашего ассортимента, который хранится на складе», — ответил директор по электронной коммерции «Перекрестка» Денис Васильев.
Он добавил, что это только первый шаг к классическому маркетплейсу. При наличии запроса ритейлер готов создать такую модель работы, в которой «Перекресток» будет только местом встречи покупателя и производителя.
Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков уверен, что проект Х5 будет интересен поставщикам как способ попасть на полку, если ранее по каким-то причинам это было невозможно. В качестве минусов называется доставка и ее сроки (5-10 часов), в которые смогут уложиться далеко не все поставщики.