Ещё
Онлайн-магазин «Перекресток» запустит «маркетплейс» для работы с поставщиками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Онлайн-магазин «Перекресток» запустит «маркетплейс» для работы с поставщиками 

RB.ru 25 минут назад
Фото: RB.ru
Проект будет запущен в Москве в сентябре, в Санкт-Петербурге — в октябре и, как рассчитывают в X5 Retail, поможет небольшим компаниям-поставщикам попасть в основной ассортимент ритейлера. Сотрудничество будет проходить на основе договора поставки.
Система будет работать следующим образом: покупатель на сайте «Перекрестка» делает заказ, после чего поставщик за 5-10 часов должен привезти товар в магазин, обслуживающий онлайн-заказы, или на специальный магазин-склад.
Эксперт издание поясняет, что описанная схема не является маркетплейсом, а называется допшиппингом — по ней работают большинство интернет-магазинов.
«Мы называем проект маркетплейсом, потому что заказ товара будет происходить непосредственно под запрос покупателя и не из нашего ассортимента, который хранится на складе», — ответил директор по электронной коммерции «Перекрестка» Денис Васильев.
Он добавил, что это только первый шаг к классическому маркетплейсу. При наличии запроса ритейлер готов создать такую модель работы, в которой «Перекресток» будет только местом встречи покупателя и производителя.
Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков уверен, что проект Х5 будет интересен поставщикам как способ попасть на полку, если ранее по каким-то причинам это было невозможно. В качестве минусов называется доставка и ее сроки (5-10 часов), в которые смогут уложиться далеко не все поставщики.
RB.ru: последние новости
Rolls-Royce приступила к созданию роботараканов с камерами Названы 15 самых креативных городов России Оператор «Тинькофф Мобайл» начал оказывать услуги связи в нескольких регионах России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ253
Путин предложил Трампу референдум в Донбассе325
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
Женщина лишилась ноги после бритья13
Украина готовится к «возвращению» Донбасса157
Видео
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
05:24
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение