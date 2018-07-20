Онлайн-магазин «Перекресток» запустит «маркетплейс» для работы с поставщиками

Проект будет запущен в Москве в сентябре, в Санкт-Петербурге — в октябре и, как рассчитывают в X5 Retail, поможет небольшим компаниям-поставщикам попасть в основной ассортимент ритейлера. Сотрудничество будет проходить на основе договора поставки.

Система будет работать следующим образом: покупатель на сайте «Перекрестка» делает заказ, после чего поставщик за 5-10 часов должен привезти товар в магазин, обслуживающий онлайн-заказы, или на специальный магазин-склад.

Эксперт издание поясняет, что описанная схема не является маркетплейсом, а называется допшиппингом — по ней работают большинство интернет-магазинов.

«Мы называем проект маркетплейсом, потому что заказ товара будет происходить непосредственно под запрос покупателя и не из нашего ассортимента, который хранится на складе», — ответил директор по электронной коммерции «Перекрестка» Денис Васильев

Он добавил, что это только первый шаг к классическому маркетплейсу. При наличии запроса ритейлер готов создать такую модель работы, в которой «Перекресток» будет только местом встречи покупателя и производителя.