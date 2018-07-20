Самарский бизнесмен Игорь Чекменев признан банкротом

Согласно данным сайта Федеральной службы судебных приставов, в отношении предпринимателя ведется пять исполнительных производств на общую сумму порядка 39 млн рублей. Из этих средств более 32 млн руб. Чекменев должен АктивКапитал Банку , который весной этого года лишился лицензии. В 2017 г. кредитная организация в районном суде взыскала эту сумму солидарно с Игоря Чекменева и „Оргтехнефтестроя“. Бизнесмен также является фигурантом уголовного дела о мошенничестве на посту заместителя генерального директора ЗАО „Волжское конструкторское бюро ракетно-космической корпорации „Энергия“ Владимира Рябова . В 2017 г. Чекменева обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при выполнении государственного заказа по программе “Роскосмоса» . Аналогичное обвинение предъявляли Владимиру Рябову и бывшему главному конструктору «Энергии» Михаилу Фирстову . В 2016 г. Михаила Фирстова приговорили к двум годам колонии общего режима , Владимира Рябова — к полутора годам в колонии общего режима. Расследование дела в отношении Игоря Чекменева продолжается. Ранее он восемь месяцев находился под домашним арестом.

С заявлением о несостоятельности Игоря Чекменева из-за долга более 62 млн руб. по договору поручительства за «Оргтехнефтестрой» (находится в процедуре наблюдения по заявлению ФНС ) Сбербанк обратился в суд в феврале этого года. Он также требует банкротства подконтрольных Чекменеву «Перспективы плюс» и «Стаунтона‑1». Иски пока оставлены без рассмотрения из-за неявки заявителя на судебное заседание.

Самому бизнесмену сначала удалось избежать банкротства — в апреле заявление банка признали лишенным обоснования и прекратили производство по делу. Позже с аналогичным требованием в деле появился Кошелев‑банк. В начале текущей недели требование банка признали обоснованным и включили требования кредитной организации в размере 8,4 млн руб. в реестр кредиторов должника.

По словам Игоря Чекменева, обслуживать кредиты ему помешало уголовное дело. «На меня заведено надуманное дело УФСБ по Самарской области, и арестовано все мое имущество и счета. Это и стало причиной моего банкротства», — сказал изданию Игорь Чекменев.

Как поясняют юристы, теперь арбитражный управляющий будет вынужден обращаться к суду за снятием ареста по причине введения процедуры реализации имущества.

"Должник будет существенно ограничен в своих правах на распоряжение финансами и имуществом. Фактически конкурсный управляющий будет его полностью контролировать, заниматься сбором всего ликвидного имущества, оспаривать заключенные им сделки и проводить реализацию имущества. Принадлежащие ему доля в уставных капиталах компаний, как и остальное имущество, будет подлежать реализации. Их оценят и пустят с молотка", — говорит партнер юридической компании " Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Горбунов

Как добавляет специалист практики имущественных и обязательственных отношений НЮС «Амулекс» Галина Гамбург, после банкротства возможность вести предпринимательскую деятельность у Игоря Чекменева будет серьезно ограничена.

"Предприниматель в течение пяти лет с даты завершения процедуры реализации имущества не вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам без указания на факт своего банкротства и не может повторно заявлять о своем банкротстве. В течение трех лет он не вправе занимать должности в органах управления юридического лица, в течение десяти лет не может занимать должности в органах управления кредитной организации, в течение пяти лет — в органах управления страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда или микрофинансовой компании", — рассказывает эксперт.

Также Галина Гамбург отмечает, что окончательные выводы делать еще преждевременно, так как решение о признании Игоря Чекменева банкротом еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.