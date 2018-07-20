Полтысячи екатеринбуржцев эвакуировано из аквапарка

Вчерашний вечер для более 500 екатеринбуржцев, отдыхавших в аквапарке «Лимпопо», закончился весьма неприятно: в разгаре катания на горках и купания объявили пожарную тревогу, и всем пришлось закончить резвиться и покинуть здание.

Как оказалось, на первом этаже в холле из-за короткого замыкания вспыхнул светильник. Охранники вывели из здания всех сотрудников и отдыхающих и вызвали пожарных.

Как сообщают в пресс-службе МЧС по Свердловской области, помощь спасателей не понадобилась: после короткого замыкания возгорание не произошло.

В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, недавно в Екатеринбурге произошел пожар в общежитии на улице Хвойной, в районе Компрессорного. Двух человек пришлось увезти в больницу с симптомами отравления дымом.

Фото: pixabay.com