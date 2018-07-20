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Полтысячи екатеринбуржцев эвакуировано из аквапарка
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Полтысячи екатеринбуржцев эвакуировано из аквапарка 

РИА «ФедералПресс» 30 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Вчерашний вечер для более 500 екатеринбуржцев, отдыхавших в аквапарке «Лимпопо», закончился весьма неприятно: в разгаре катания на горках и купания объявили пожарную тревогу, и всем пришлось закончить резвиться и покинуть здание.
Как оказалось, на первом этаже в холле из-за короткого замыкания вспыхнул светильник. Охранники вывели из здания всех сотрудников и отдыхающих и вызвали пожарных.
Как сообщают в пресс-службе МЧС по Свердловской области, помощь спасателей не понадобилась: после короткого замыкания возгорание не произошло.
В результате инцидента никто не пострадал.
Напомним, недавно в Екатеринбурге произошел пожар в общежитии на улице Хвойной, в районе Компрессорного. Двух человек пришлось увезти в больницу с симптомами отравления дымом.
Фото: pixabay.com
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