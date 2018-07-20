Минэнерго включит в план модернизации оборудование четырех предприятий Дальнего Востока

"Что касается конкурсного отбора мощности в рамках [программы модернизации объектов энергогенерации по схеме] ДПМ-штрих, мы в целом подготовили нормативно-правовую базу, которая полностью соответствует этим критериям, это в первую очередь касается первой и второй ценовой зоны. Что касается Дальнего Востока, то здесь будет отбор проектов, и ряд генерирующих станций попадут в общий перечень модернизируемых станций и оборудования. Это предусматривается в наших нормативных актах. Там четыре станции", — сказал Новак.

Одно из энергопредприятий, которое находится в планах модернизации Минэнерго, — станция в городе Артем Приморского края

Новак в пятницу находится с рабочей поездкой в Хабаровске, здесь он провел совещание по вопросу подготовки субъектов электроэнергетики Дальневосточного федерального округа к прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019 годов.