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Минэнерго включит в план модернизации оборудование четырех предприятий Дальнего Востока
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Минэнерго включит в план модернизации оборудование четырех предприятий Дальнего Востока 

ТАСС 38 минут назад
ХАБАРОВСК, 20 июля. /ТАСС/. Минэнерго России готовит нормативно-правовую базу для проведения конкурсного отбора энергостанций в рамках программы модернизации оборудования. В планах включить четыре дальневосточных энергопредприятия, сказал в пятницу журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"Что касается конкурсного отбора мощности в рамках [программы модернизации объектов энергогенерации по схеме] ДПМ-штрих, мы в целом подготовили нормативно-правовую базу, которая полностью соответствует этим критериям, это в первую очередь касается первой и второй ценовой зоны. Что касается Дальнего Востока, то здесь будет отбор проектов, и ряд генерирующих станций попадут в общий перечень модернизируемых станций и оборудования. Это предусматривается в наших нормативных актах. Там четыре станции", — сказал Новак.
Одно из энергопредприятий, которое находится в планах модернизации Минэнерго, — станция в городе Артем Приморского края.
Новак в пятницу находится с рабочей поездкой в Хабаровске, здесь он провел совещание по вопросу подготовки субъектов электроэнергетики Дальневосточного федерального округа к прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019 годов.
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