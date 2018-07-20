Бизнес-омбудсмен просит проверить условия содержания в СИЗО Виктора Железнова

Это связано с тем, что ранее региональный УФСИН отказал Виктору Коршунову в посещении предпринимателя в СИЗО. Отказ якобы объяснен тем, что статья, по которой обвиняется учредитель «Вишневского», не касается его профессиональной экономической деятельности. Уточняется. что обвинение ему предъявлено как к физическому лицу, а не как владельцу компании.

Напомним, учредителя СГЦ «Вишневский» Виктора Железнова и министра сельского хозяйства Михаила Маслова задержали в июне 2018 года. Они обвиняются в хищении денежных средств из бюджета в объеме более 100 млн рублей, которые были выделены в качестве субсидий на покрытие части расходов по восстановлению свинокомплекса.

После задержания министра глава области Юрий Берг отстранил Маслова от занимаемой должности. Позже Ленинский районный суд выпустил министра из СИЗО, отправив его под домашний арест. Отмечалось, что изменение меры пресечения связано с ухудшением здоровья чиновника.