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Бизнес-омбудсмен просит проверить условия содержания в СИЗО Виктора Железнова
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Бизнес-омбудсмен просит проверить условия содержания в СИЗО Виктора Железнова 

ProOren 37 минут назад
Фото: ProOren
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Оренбургской области Виктор Коршунов просит проверить условия содержания в следственном изоляторе учредителя СГЦ «Вишневский» Виктора Железнова. Соответствующий запрос бизнес-омбудсмен направил в аппарат Уполномоченного по правам человека Оренбургской области, сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге».
Это связано с тем, что ранее региональный УФСИН отказал Виктору Коршунову в посещении предпринимателя в СИЗО. Отказ якобы объяснен тем, что статья, по которой обвиняется учредитель «Вишневского», не касается его профессиональной экономической деятельности. Уточняется. что обвинение ему предъявлено как к физическому лицу, а не как владельцу компании.
Напомним, учредителя СГЦ «Вишневский» Виктора Железнова и министра сельского хозяйства Михаила Маслова задержали в июне 2018 года. Они обвиняются в хищении денежных средств из бюджета в объеме более 100 млн рублей, которые были выделены в качестве субсидий на покрытие части расходов по восстановлению свинокомплекса.
После задержания министра глава области Юрий Берг отстранил Маслова от занимаемой должности. Позже Ленинский районный суд выпустил министра из СИЗО, отправив его под домашний арест. Отмечалось, что изменение меры пресечения связано с ухудшением здоровья чиновника.
Также в июле этого года, руководство «Вишневского» написало обращение в областной Минсельхоз с предложением провести перерасчет выделенных компании субсидий, и предложило в случае необходимости вернуть деньги в бюджет.
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