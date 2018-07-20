«Коммерсантъ» узнал о расширении авиапарка победы за счет Boeing

Лоукостер «Аэрофлота» «Победа» договорился с Boeing о поставке 15 машин новой версии 737MAX8 с конца 2019 г. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в лизинговой отрасли.

В «Победе» изданию заявили, что рассматривают возможность расширения своего парка за счет новых 737MAX, но не стали раскрывать детали. В Boeing тему не комментируют. Собеседник в «Аэрофлоте» заявил, что 15 новых машин 737MAX8 уже заказаны «Победой». Поставки запланированы на осень 2019 г. Сейчас «Победа» располагает 20 машинами Boeing 737 NG, до середины 2019 г. их будет еще на 10 больше. К 2020 г. в парке «Победы» должно быть 45 самолетов.