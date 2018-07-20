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«Коммерсантъ» узнал о расширении авиапарка победы за счет Boeing
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«Коммерсантъ» узнал о расширении авиапарка победы за счет Boeing 

Ведомости 35 минут назад
Лоукостер «Аэрофлота» «Победа» договорился с Boeing о поставке 15 машин новой версии 737MAX8 с конца 2019 г. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в лизинговой отрасли.
В «Победе» изданию заявили, что рассматривают возможность расширения своего парка за счет новых 737MAX, но не стали раскрывать детали. В Boeing тему не комментируют. Собеседник в «Аэрофлоте» заявил, что 15 новых машин 737MAX8 уже заказаны «Победой». Поставки запланированы на осень 2019 г. Сейчас «Победа» располагает 20 машинами Boeing 737 NG, до середины 2019 г. их будет еще на 10 больше. К 2020 г. в парке «Победы» должно быть 45 самолетов.
«Аэрофлот» планирует расширять свой парк за счет российских МС-21, относящихся к тому же типу судов, что и интересующие «Победу» Boeing. На годовом собрании акционеров «Аэрофлота» была одобрена сделка операционной аренды 50 МС-21–300 на 12 лет. Лизингодателем выступает структура «Ростеха» «Авиакапитал-Сервис». Поставки намечены на 2020–2026 гг. с возможностью переноса. Лизинговая сравнима зарубежными аналогами, но будет ниже для стартового заказчика — $370000 вместо $429 000. При этом за первые 20 МС-21 в течение первых трех лет поставок «Аэрофлот» получит компенсацию за сниженный гарантированный налет относительно зарубежных судов в размере $45,14 млн ($2,26 млн на судно). Общая сумма сделки составит $5,3 млрд, в том числе $3,6 млрд за лизинг.
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