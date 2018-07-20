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В Уфе снесли незаконные парковочные шлагбаумы
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В Уфе снесли незаконные парковочные шлагбаумы 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В четверг, 19 июля, снесли шлагбаумы на въезде (выезде) во дворе дома №4/4 по улице Рабкоров. Жители многоэтажек самовольно установили ограждения, без согласования с администрацией.
Снос самовольно установленных парковочных шлагбаумов
— Занятие земельного участка и установки шлагбаумов и блокировочных устройств является незаконным и влечет наложение штрафа на граждан не менее пяти тысяч рублей, — пояснили в администрации Кировского района.
Очевидно, что с каждым годом автомобилистам труднее найти место для парковки машины во дворе своего дома. Без юридических проблем установить парковочный барьер можно только на территорию, находящуюся в частной собственности.
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