В Уфе снесли незаконные парковочные шлагбаумы

В четверг, 19 июля, снесли шлагбаумы на въезде (выезде) во дворе дома №4/4 по улице Рабкоров. Жители многоэтажек самовольно установили ограждения, без согласования с администрацией.

Снос самовольно установленных парковочных шлагбаумов

— Занятие земельного участка и установки шлагбаумов и блокировочных устройств является незаконным и влечет наложение штрафа на граждан не менее пяти тысяч рублей, — пояснили в администрации Кировского района.

Очевидно, что с каждым годом автомобилистам труднее найти место для парковки машины во дворе своего дома. Без юридических проблем установить парковочный барьер можно только на территорию, находящуюся в частной собственности.