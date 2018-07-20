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В Новом Уренгое к осени разобьют сквер Сабита Оруджева
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В Новом Уренгое к осени разобьют сквер Сабита Оруджева 

Красный Север 41 минуту назад
К осени в Новом Уренгое благоустроят территорию в районе памятника Сабиту Оруджеву.
Сейчас в районе памятника Оруджеву ведутся работы. К концу августа там будет разбит небольшой сквер. Также рабочие отремонтируют основание памятника, установят лавочки и заменят фонари.
Добавим, с имением министра газовой промышленности СССР Сабитом Оруджевым связано освоение большинства месторождений ямальского Севера. А Новый Уренгой появился на карте благодаря его знаменитой фразе, произнесенной в 1973 году: «Здесь будет заложен город газовиков и строителей!». В память о легендарном министре в 2003 году в Новом Уренгое установлен бюст в районе студенческого городка, сообщает информационно-аналитическое управление администрации города.
Инициатива благоустройства территории у бюста Оруджева принадлежит представителям азербайджанской диаспоры (местная общественная организация Новоуренгойский Азербайджанский конгресс «ФАРМАН»). Сквер будет разбит при поддержке компании «Газпром добыча Уренгой».
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