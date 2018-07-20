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В «Мичуринской долине» вырастят продукты будущего
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В «Мичуринской долине» вырастят продукты будущего 

Парламентская газета 45 минут назад
Фото: Парламентская газета
Власти Тамбовской области планируют осенью 2018 года начать реализацию проекта инновационного научно-технологического центра «Мичуринская долина» с предполагаемыми инвестициями 12,5 млрд рублей. 20 июля в Совете Федерации обсудят механизмы привлечения инвестиций в этот проект.
Проект предполагает создание в Мичуринске и в Мичуринском районе площадей для научных исследований и их последующей коммерциализации, в нем предусмотрено 6 зон: выставочная, инновационного производства, логистики, технико-технологическая, научно-исследовательская, а также рекреационная жилая для сотрудников.
«Это уникальный проект в агросекторе, который соединяет научные исследования с выращиванием экспериментальных образцов агрокультур», — пояснил модератор предстоящего совещания, глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин.
Он отметил, что таких научно экспериментальных площадок пока мало в нашей стране, между тем потребность в них огромная.
«Питание будущего будет основано на индивидуальном подходе к особенностям каждого человеческого организма и чтобы России не отставать в разработке и культивации современных продуктов питания необходимо наращивать объем научных исследований в области аграрного производства». — заметил сенатор Михаил Щетинин и добавил, что на предстоящем совещании предстоит обсудить механизмы привлечения инвестиций под подобные проекты.
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