Ещё
Комитет СФ просит министерства помочь в продвижении проекта «Мичуринская долина»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Комитет СФ просит министерства помочь в продвижении проекта «Мичуринская долина» 

ТАСС 1 час назад
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию направил обращения в несколько федеральных министерств и ведомств с просьбой оказать содействие Тамбовской области в продвижении проекта по созданию инновационного научно-технологического центра «Мичуринская долина».
"Комитет направил соответствующие обращения в Министерство сельского хозяйства России, Министерство экономического развития России, Министерство науки и высшего образования РФ и Росимущество с просьбой рассмотреть возможность оказания содействия администрации Тамбовской области в дальнейшем продвижении проекта", — сообщил глава комитета Михаил Щетинин на совещании по вопросу создания инновационного научно-технологического центра «Мичуринская долина».
По информации администрации Тамбовской области, озвученной на совещании, сейчас идет подготовка к широкому научно-общественному обсуждению проекта, проводятся переговоры с потенциальными инвесторами, готовыми принять участие в его реализации. Как сообщается, достигнуты договоренности об экспертном сопровождении проекта со стороны Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. А. А. Никонова и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», «что позволит в перспективе производить качественный отбор результатов интеллектуальной деятельности и опытно-конструкторских работ, а также включать в состав проекта только наиболее эффективные технологические решения».
"Вместе с тем в целях завершения работы по оформлению комплекта необходимых материалов для подготовки соответствующего акта правительства РФ о создании центра «Мичуринская долина» администрация Тамбовской области обратилась к комитету с просьбой об оказании содействия в этом вопросе", — сказал Щетинин.
Сенатор подчеркнул, что проект является первым опытом практической реализации федерального закона «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и имеет особую значимость для научно-технологического развития страны.
ТАСС: последние новости
Второй экземпляр самолета МС-21-300 перелетел из Иркутска в Жуковский Победители и финалисты конкурса "Лидеры России" пройдут обучение в ВШГУ РАНХиГС ЧМ-2018 вызвал рекордный интерес у интернет-пользователей за всю историю чемпионатов мира
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры80
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста339
Фото кабинета Медведева удивило россиян70
Россия отказалась от крымского сценария в Донбассе221
Караченцова попросили забрать жену из психушки58
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение