Комитет СФ просит министерства помочь в продвижении проекта «Мичуринская долина» 

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию направил обращения в несколько федеральных министерств и ведомств с просьбой оказать содействие Тамбовской области в продвижении проекта по созданию инновационного научно-технологического центра «Мичуринская долина».
"Комитет направил соответствующие обращения в Министерство сельского хозяйства России, Министерство экономического развития России, Министерство науки и высшего образования РФ и Росимущество с просьбой рассмотреть возможность оказания содействия администрации Тамбовской области в дальнейшем продвижении проекта", — сообщил глава комитета Михаил Щетинин на совещании по вопросу создания инновационного научно-технологического центра «Мичуринская долина».
По информации администрации Тамбовской области, озвученной на совещании, сейчас идет подготовка к широкому научно-общественному обсуждению проекта, проводятся переговоры с потенциальными инвесторами, готовыми принять участие в его реализации. Как сообщается, достигнуты договоренности об экспертном сопровождении проекта со стороны Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. А. А. Никонова и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», «что позволит в перспективе производить качественный отбор результатов интеллектуальной деятельности и опытно-конструкторских работ, а также включать в состав проекта только наиболее эффективные технологические решения».
"Вместе с тем в целях завершения работы по оформлению комплекта необходимых материалов для подготовки соответствующего акта правительства РФ о создании центра «Мичуринская долина» администрация Тамбовской области обратилась к комитету с просьбой об оказании содействия в этом вопросе", — сказал Щетинин.
Сенатор подчеркнул, что проект является первым опытом практической реализации федерального закона «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и имеет особую значимость для научно-технологического развития страны.