Комитет СФ просит министерства помочь в продвижении проекта «Мичуринская долина»

По информации администрации Тамбовской области, озвученной на совещании, сейчас идет подготовка к широкому научно-общественному обсуждению проекта, проводятся переговоры с потенциальными инвесторами, готовыми принять участие в его реализации. Как сообщается, достигнуты договоренности об экспертном сопровождении проекта со стороны Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. А. А. Никонова и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» , «что позволит в перспективе производить качественный отбор результатов интеллектуальной деятельности и опытно-конструкторских работ, а также включать в состав проекта только наиболее эффективные технологические решения».

"Вместе с тем в целях завершения работы по оформлению комплекта необходимых материалов для подготовки соответствующего акта правительства РФ о создании центра «Мичуринская долина» администрация Тамбовской области обратилась к комитету с просьбой об оказании содействия в этом вопросе", — сказал Щетинин.

Сенатор подчеркнул, что проект является первым опытом практической реализации федерального закона «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и имеет особую значимость для научно-технологического развития страны.