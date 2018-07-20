В Омске продаются самые дешевые торты в стране

К международному Дню торта специалисты «Юлы» подготовили очередное исследование и выяснили, в каких городах больше всего предложений испечь торт на заказ. Согласно цифрам, указанным на сайте объявлений, средняя цена килограмма торта ручной работы в Омске составляет 610 рублей, это на 25% ниже, чем в среднем по стране. Так, московские кондитеры просят за кило такой выпечки 1040 рублей, это абсолютный рекорд по стране.

Большинство кондитеров, занимающихся изготовлением тортов, живет в Москве — 19%, затем по числу лидируют Санкт-Петербург (7%), Краснодар (4%) и Красноярск (3%).

Чаще всего тортами интересовались в преддверии 8 Марта. Одним из самых топовых запросов является «Торт на день рождения». В два раза реже жители России ищут торты на свадьбу.

Омские кондитеры отличаются от других своей фантазией. Например, они предлагают заказчикам торт в виде кота, торт с героями мультфильмов, торт с единорогами и торт в виде телевизора.