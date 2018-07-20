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Власти Прикамья рассказали, когда на месте «Пермской ярмарки» заработает гипермаркет «Лента»
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Власти Прикамья рассказали, когда на месте «Пермской ярмарки» заработает гипермаркет «Лента» 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
Сейчас бывшее здание выставочного центра пустует
Гипермаркет «Лента» сможет открыться в здании, которое раньше занимал выставочный центр «Пермская ярмарка» (бульвар Гагарина, 65), после того, как его руководство за свой счет реконструирует прилегающие улицы. Об этом сообщили в минэкономразвития Пермского края.
— Администрация Перми решила, что нужно сделать руководству сети «Лента», чтобы ввести в эксплуатацию гипермаркет на Бульваре Гагарина, — сообщили в министерстве. — Магазин сможет начать работу после того, как ритейлер за свой счет расширит улицу Патриса Лумумбы и увеличит пропускную способность улицы Макаренко и бульвара Гагарина.
По мнению властей, до проведения этих работ открывать гипермаркет нельзя, потому что это может вызвать проблемы с передвижением транспорта по этим улицам.
— Заторы там возникают и без «Ленты», — прокомментировали в министерстве.
Гипермаркет «Лента» в здании бывшего выставочного центра «Пермская ярмарка» обещали открыть еще в апреле 2017 года, но из-за проблем с дорогами вокруг объекта срок несколько раз переносили.
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