Власти Прикамья рассказали, когда на месте «Пермской ярмарки» заработает гипермаркет «Лента»

Сейчас бывшее здание выставочного центра пустует

Гипермаркет «Лента» сможет открыться в здании, которое раньше занимал выставочный центр «Пермская ярмарка» (бульвар Гагарина, 65), после того, как его руководство за свой счет реконструирует прилегающие улицы. Об этом сообщили в минэкономразвития Пермского края.

— Администрация Перми решила, что нужно сделать руководству сети «Лента», чтобы ввести в эксплуатацию гипермаркет на Бульваре Гагарина, — сообщили в министерстве. — Магазин сможет начать работу после того, как ритейлер за свой счет расширит улицу Патриса Лумумбы и увеличит пропускную способность улицы Макаренко и бульвара Гагарина.

По мнению властей, до проведения этих работ открывать гипермаркет нельзя, потому что это может вызвать проблемы с передвижением транспорта по этим улицам.

— Заторы там возникают и без «Ленты», — прокомментировали в министерстве.

Гипермаркет «Лента» в здании бывшего выставочного центра «Пермская ярмарка» обещали открыть еще в апреле 2017 года, но из-за проблем с дорогами вокруг объекта срок несколько раз переносили.