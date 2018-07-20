«Русгидро» в 2018 году направит 14,6 млрд рублей на ремонтную программу на Дальнем Востоке

Объем финансирования ремонтной программы подконтрольных «Русгидро» энергокомпаний Дальневосточного федерального округа (ДФО) в 2018 году составит 14,6 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Из них 1,2 млрд рублей «Русгидро» направит на ремонт энергообъектов дополнительно, сверх учтенных в тарифах затрат.

Александра Новака в В ходе совещания по подготовке субъектов электроэнергетики ДФО к прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019 годов, которое состоялось под председательством министра энергетики РФ Хабаровске , глава «Русгидро» Николай Шульгинов подчеркнул, что ремонтная кампания на Дальнем Востоке идет в соответствии с графиком. В настоящее время выполнено около 50% от годового плана ремонтов оборудования.

На мероприятия по повышению надежности Приморской ГРЭС будет направлено 1,3 млрд рублей, из которых сверх тарифа на ремонт — 200 млн рублей, Биробиджанской ТЭЦ — 171 млн рублей, из которых сверх тарифа на ремонт — 92 млн рублей.

Одновременно с ремонтом оборудования «Русгидро» ведет строительство новых сетевых и генерирующих объектов. В 2018 году завершится строительство заходов линий электропередачи на подстанцию 220 кВ «Майя» для объединения изолированного центрального энергорайона Якутской энергосистемы с ОЭС Востока через присоединение электроустановок «Якутскэнерго» к электрическим сетям ФСК ЕЭС . Реализация проекта решит проблему надежности энергоснабжения потребителей центральной части Якутии . В текущем году завершится реконструкция трех подстанций в Магаданской области для подключения ЛЭП 220 кВ «Оротукан — Палатка — Центральная» к электрическим сетям «Магаданэнерго» , что повысит надежность энергоснабжения региона.

В 2018 году планируется пуск Сахалинской ГРЭС-2 электрической мощностью 120 МВт и тепловой 18,2 Гкал/ч и ТЭЦ Восточная во Владивостоке электрической мощностью 139 МВт и тепловой 421 Гкал/ч. В конце года будет завершен первый этап проекта газификации крупнейшей на Чукотке Анадырской ТЭЦ, ранее работавшей исключительно на угле. В IV квартале 2018 года состоится ввод в эксплуатацию третьего гидроагрегата Усть-Среднеканской ГЭС на реке Колыме. После пуска третьего гидроагрегата мощность ГЭС достигнет 310,5 МВт.

Несмотря на предпринимаемые меры по вводу новой генерации, «Русгидро» отмечает необходимость реализации программы ввода новых замещающих мощностей на Дальнем Востоке. Такая программа с общим объемом 1,6 ГВт разрабатывается «Русгидро» и предусматривает как строительство новых электростанций, так и модернизацию существующих энергообъектов. Это позволит переломить динамику роста степени износа основного генерирующего оборудования энергообъектов Дальнего Востока, который сегодня составляет в среднем 70%.

«Русгидро» практически полностью обеспечивает энергоснабжение потребителей во всех субъектах ДФО. Активы компании в регионе включают 345 электростанций и 225 котельных. Их электрическая мощность составляет более 13 ГВт, тепловая — 18,3 тыс. Гкал/ч. Электростанции «Русгидро» вырабатывают более 90% электроэнергии на Дальнем Востоке. Энергетическая компания обеспечивает передачу электрической и тепловой энергии (ей принадлежит более 100 тыс. км электрических и 4,046 тыс. км тепловых сетей), а также ее сбыт конечным потребителям.