Энергетику на Дальнем Востоке предложили развивать по-новому

Изменить принцип устройства энергетики Дальнего Востока хочет Минэкономики — ведомство предлагает отказаться от снижения цен за счет других регионов и развивать местную энергосистему через конкурсные отборы инвесторов, сообщает ИА « Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Коммерсант». Идея направлена на разрушение монополии «РусГидро» и создание на полноценного энергорынка на Дальнем Востоке.

Ввести конкурсный отбор инвесторов для строительства новой генерации в ДФО замминистра экономики Михаил Расстригин предложил в письме Минэнерго . Имеется в виду замещение отработавших энергоблоков на Артемовской и Хабаровской ТЭЦ, а также Якутской ГРЭС почти на 110 млрд рублей. Уточняется, что эти проекты представляла «РусГидро» для участия в программе модернизации старых ТЭС (на это может уйти до 316 млрд рублей до 2030).

Чтобы включить Дальний Восток в механизм модернизации, нужно создать в регионе третью ценовую зону оптового энергорынка или присоединить округ к существующей (первая — европейская часть РФ и Урал, вторая — Сибирь), считает чиновник, а проекты могут быть интересны частным инвесторам, в том числе иностранным.

Сейчас контроль почти во всех энергокомпаниях ДФО получило «РусГидро», а система до сих пор работает по тарифам. Главной проблемой остается отсутствие механизмов возврата инвестиций, все новые стройки в регионе проходили через долгие процедуры поиска источника средств.

Напомним, для выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке действует надбавка для оптового энергорынка ориентировочным объемом 96 млрд рублей. Вице-премьер Юрий Трутнев предложил продлить действие механизма до 2028 года. В Якутии , Магаданской и Сахалинской областях, Чукотском АО и на Камчатке цены выше среднероссийских, а в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области и Еврейской АО — ниже.

Финансирование можно получить, подняв сниженные тарифы до базового уровня, считают в Минэкономики. Ведомство предлагает проводить конкурсные процедуры по аналогии с ценовыми зонами — через отбор мощности новой генерации. В итоге в ДФО может появиться «достаточный уровень рыночной концентрации поставщиков». Минэнерго, напротив, предлагало напрямую выделять средства «РусГидро» через еще одну инвестнадбавку к цене оптового рынка.

Оба ведомства против продления нынешнего механизма целевой надбавки для ДФО. В Минвостокразвития полагают, что продление механизма создаст в ДФО привлекательные условия для промышленности, новые предприятия увеличат энергопотребление, что снизит удельные издержки энергетиков и, соответственно, потребности в перекрестном субсидировании.

Основной вопрос — кому из инвесторов могут быть интересны проекты в ДФО. В «Технопромэкспорте» (подконтролен «Ростеху» ) заявили, что готовы принять участие. В « Газпром энергохолдинге» еще изучают концепцию модернизации. Глава « Интер РАО Борис Ковальчук в конце мая говорил, что при достаточном NPV компании может быть интересно участие в модернизации в ДФО. В «Фортуме» считают, что для привлечения инвесторов в регионе нужно создать третью ценовую зону: «Без понятных ценовых сигналов участники рынка не могут принимать взвешенные решения».

Потенциальный интерес может быть и у владельца СУЭК , Сибирской генерирующей компании и «Еврохима» Андрея Мельниченко . Он считается бенефициаром AIM Capital SE, владеющей 40,38% Дальневосточной энергетической компании (ДЭК), контроль в которой у «РусГидро». По информации издания, представители бизнесмена не раз заявляли о его желании выйти из ДЭК, обменяв пакет на часть активов с их включением в программу модернизации.