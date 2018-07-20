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Четыре электростанции из ДФО попадут в программу модернизации ТЭС
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Четыре электростанции из ДФО попадут в программу модернизации ТЭС 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Хабаровский край сегодня
ХАБАРОВСК, 20 июл — РИА Новости. Минэнерго планирует включить четыре электростанции Дальнего Востока в программу модернизации мощностей ДПМ-штрих, сообщил журналистам в пятницу министр энергетики РФ Александр Новак.
"Что касается конкурсного отбора мощности в рамках ДПМ-штрих модернизации, мы в целом подготовили нормативно-правовую базу, которая полностью соответствует этим критериям. Это касается, в первую очередь первой и второй ценовой зоны. Что касается Дальнего Востока, то здесь будет отбор проектов и ряд станций генерирующих попадут в общий перечень модернизируемых станций и оборудования. Это предусматривается в наших планах. Там четыре станции, одна из них Артемовская (Приморье — ред.). Но обязательно Дальний Восток будет учтен", — сказал Новак.
Он в пятницу провел в Хабаровске совещание по готовности объектов энергетики ДФО к предстоящему отопительному сезону. Во встрече участвовали представители энергокомпаний, региональных властей, прокуратуры.
Завершающаяся программа договора о предоставлении мощности (ДПМ) гарантирует инвестору окупаемость инвестиций в новую генерацию, но за нарушения обязательств по поставкам компании платят штрафы.
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