Четыре электростанции из ДФО попадут в программу модернизации ТЭС

"Что касается конкурсного отбора мощности в рамках ДПМ-штрих модернизации, мы в целом подготовили нормативно-правовую базу, которая полностью соответствует этим критериям. Это касается, в первую очередь первой и второй ценовой зоны. Что касается Дальнего Востока, то здесь будет отбор проектов и ряд станций генерирующих попадут в общий перечень модернизируемых станций и оборудования. Это предусматривается в наших планах. Там четыре станции, одна из них Артемовская (Приморье — ред.). Но обязательно Дальний Восток будет учтен", — сказал Новак.

Он в пятницу провел в Хабаровске совещание по готовности объектов энергетики ДФО к предстоящему отопительному сезону. Во встрече участвовали представители энергокомпаний, региональных властей, прокуратуры

Завершающаяся программа договора о предоставлении мощности (ДПМ) гарантирует инвестору окупаемость инвестиций в новую генерацию, но за нарушения обязательств по поставкам компании платят штрафы.