От незаконных гаражей и старых домов освобождают Октябрьский округ Иркутска

143 самовольно установленных металлических гаража планируют демонтировать до конца октября в Октябрьском округе Иркутска . Как 20 июля сообщила пресс-служба городской администрации, местонахождение гаражей устанавливается во время объезда территорий, а также по письменным наводкам горожан.

Территорию, которая останется на месте снесенных гаражей, будут благоустраивать по программе «Комфортная городская среда» — строить спортивные площадки, асфальтировать дворовые проезды, устанавливать опоры освещения.

Кроме того, Октябрьский округ продолжают очищать от аварийных домов. Расселение их жителей прошло ранее в рамках муниципальной программы «Жилище на 2013-2017 годы». С начала года уже снесено девять домов. В частности, ветхие застройки демонтировали по улице Байкальская, 37В и 37Д, улице Горная, 16Б и 18В, улице Подгорная, 14Б и 14В, 24, 48Б и улице Коммунаров, 19Б.

Документы на снос еще пяти домов — ул. Горная, 8А и 8Б, ул. Байкальская, 60Б, ул. 3-я Летчиков, 25, ул. Седова, 62/9 — находятся на согласовании. Еще шесть таких многоквартирных домов находятся в стадии расселения.