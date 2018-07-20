Энергетики попросили екатеринбуржцев поменять батареи перед отопительным сезоном

Свердловские энергетики рассказали, как проверяют готовность домов к зиме, а заодно посоветовали горожанам самостоятельно подготовиться к новому отопительному сезону.

— До подачи тепла в жилые дома следует заменить при необходимости батареи, проверить трубы и радиаторы на наличие течи или дефектов и оперативно устранить их, установить регуляторы тепловой энергии, — сказали в пресс-службе Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Также горожан попросили не забыть погасить долги за отопление, а злостным неплательщикам пригрозили снизить подачу тепла.

— В зоне риска — должники, владеющие нежилыми помещениями на первых этажах в жилых домах в Екатеринбурге , Верхней Пышме, Березовском, Первоуральске , Нижней Туре, Лесном, — сказали в компании. — Около 1000 екатеринбургских предпринимателей по-прежнему потребляют тепло и горячую воду на бездоговорной основе и без оплаты. 9000 владельцев малого бизнеса в многоквартирных домах должны за коммунальные услуги более 270 млн рублей.

В конце июля — начале августа Екатеринбургская теплосетевая компания проведет второй этап опрессовок.