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Энергетики попросили екатеринбуржцев поменять батареи перед отопительным сезоном
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Энергетики попросили екатеринбуржцев поменять батареи перед отопительным сезоном 

e1.ru 56 минут назад
Фото: e1.ru
Свердловские энергетики рассказали, как проверяют готовность домов к зиме, а заодно посоветовали горожанам самостоятельно подготовиться к новому отопительному сезону.
— До подачи тепла в жилые дома следует заменить при необходимости батареи, проверить трубы и радиаторы на наличие течи или дефектов и оперативно устранить их, установить регуляторы тепловой энергии, — сказали в пресс-службе Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».
Также горожан попросили не забыть погасить долги за отопление, а злостным неплательщикам пригрозили снизить подачу тепла.
— В зоне риска — должники, владеющие нежилыми помещениями на первых этажах в жилых домах в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Березовском, Первоуральске, Нижней Туре, Лесном, — сказали в компании. — Около 1000 екатеринбургских предпринимателей по-прежнему потребляют тепло и горячую воду на бездоговорной основе и без оплаты. 9000 владельцев малого бизнеса в многоквартирных домах должны за коммунальные услуги более 270 млн рублей.
В конце июля — начале августа Екатеринбургская теплосетевая компания проведет второй этап опрессовок.
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