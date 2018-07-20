На проспекте Советском завершен третий этап работ по капитальному ремонту

Рабочие завершили третий этап работ по капитальному ремонту на проспекте Советском и готовы приступить к следующему.

По информации пресс-службы городской администрации, в ближайшие дни дорожники приступят к ремонту противоположной стороны проспекта Советского. В связи с этим на магистрали изменится организация дорожного движения.

Рабочие планируют приступить к ремонту четной стороны проспекта Советского в понедельник, 23 июля. Движение транспорта будет организовано по нечетной стороне проспекта. С начала ремонта на главной магистрали города появилась новая ливневая канализация, колодцы, гранитный бордюрный камень.