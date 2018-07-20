Пришельцы нападают снизу. Черная книга опасных растений появится в Башкирии

Представьте, попали вы в заросли неизвестного растения. А к вечеру на ваших руках и ногах ожоги. Причиной этому могут быть чужеземные растения, считает профессор, заведующая лабораторией Южно-Уральского ботанического сада-института УФИЦ РАН Лариса Абрамова. «Пришельцы» расселяются в наших краях и вытесняют родные виды.

Ученые сейчас занимаются сбором информации о таких растениях и вскоре выпустят так называемую «Черную книгу».

В «Чёрную книгу»

Евгения Павлова, «АиФ-Башкортостан»: Лариса Михайловна, что это за растения, которые несут столько вреда?

Лариса Абрамова: Можно сказать, это новая экологическая угроза. В прошлом веке в нашей стране появились чужеродные виды не только растений, но и животных из других стран и даже континентов (по-научному — инвазивные виды). Не обошли они и Башкирию . Сегодня у нас 457 видов чужеземных растений — четвертая часть нашей флоры. Это не шутки! Самых опасных — около ста. Они изменяют природные экосистемы, наносят большой экономический ущерб и могут причинить серьёзный вред здоровью человека.

В 1995 году я случайно обнаружила одного из опасных «чужаков» в Кумертауском районе. Начала копаться. Оказалось, их немало. У нас в институте много молодёжи. Садимся в наш «уазик» и — вперед, по районам, в основном южным. В том году была большая экспедиция в 2 тыс. км. Выяснили: «чужеземцы» продолжают активно засорять флору. Наши растения не выдерживают конкуренции, у них есть свои вредители, которые поедают семена и листья. Ими же питается скот. А чужеземные растения заселяются у нас без родных вредителей. Наши насекомые на них не действуют. Скот их не ест. В итоге местные растения вытесняются. Мы составили список чужеродных видов растений, которые угрожают нашей республике. Скоро выпустим «Чёрную книгу», антипод «Красной». В ней будут карты с местами обитания инвазивных видов, фотографии, характеристики растений. К сожалению, тираж не позволит попасть ей в каждую школу. Желательно, чтобы она была при каждой администрации района. Люди должны знать врага в лицо — кого искоренять.

— И кого искоренять в первую очередь?

— В республике десять наиболее опасных и агрессивных вредоносных видов растений. Например, амброзия. Это карантинные сорняки, прибывшие из Северной Америки. Населенные пункты Зианчуринского, Мелеузовского, Кугарчинского, Куюргазинского районов покрылись этим сорняком. Многолетний вид, в отличие от высокорослого однолетнего, мелкий, но образует очень плотные заросли. Кроме них, там уже практически ничего не растёт. Амброзии заняли места и в поймах рек. Там питательная, влажная почва. Паводок переносит семена вниз по течению, и очагов становится всё больше.

Пыльца этих растений вызывает сильные аллергические заболевания.

Чих, астма и ожоги

— Наверняка и наши жители страдают аллергией от чужеземцев…

— Приехали мы как-то в Зианчуринский район. Там по берегу деревенской речушки сплошь амброзия цветёт. Пыльца у неё ярко желтая. Принялись считать плотность растений, и тут местная бабушка заинтересовалась процессом. Объяснили ей: мол, возле вашего огорода растет аллерген. Её осенило: «Так вот от чего много лет чихаю! Всех врачей обошла». Мы говорим: «Растение всё лето цветет. Его нужно скосить. Не будет пыльцы — пройдет аллергия». Так люди жалуются — кто на чих, кто на астму.

— И часто винят тополиный пух…

— Как правило, ненавистный пух тоже не от наших видов тополей, а от «пришельцев». Их бы тоже потихоньку уничтожать…

Кстати, среди «чужаков»-деревьев есть ещё клён ясенелистный (в народе его кличут американским). Его разводили как быстрорастущее и неприхотливое дерево. Сейчас только в отдаленных горных селах его нет. Этот вид прекрасно обосновался в поймах рек, заняв места ив и тополей. Под пологом клёна почти ничего не растет. По-видимому, причина в корнях дерева. Они выделяют химические вещества, угнетающие семена других растений. С густыми зарослями клена теперь идёт борьба на железнодорожных путях и по обочинам автомобильных дорог. На расчистку ежегодно тратятся большие средства. Однако результат неутешителен — он легко и быстро возобновляется из семян и от корневой поросли.

И ещё один опасный вид чужеродных растений — борщевик Сосновского. Родом он с Кавказа. Но там, на каменистой почве, он не растёт гигантскими зарослями — до трёх метров высотой, как у нас. Пока его немного, несколько сотен растений в десяти точках. Однако, поскольку с ним никто не борется, разрастается очень быстро. Сегодня борщевик — настоящее бедствие в районах Средней России и Севера. Раньше его выращивали как кормовую культуру.

— Чем опасно это растение?

— Оно может вызывать ожоги кожи вплоть до третьей степени. Представьте: попали вы в заросли борщевика, в небе солнце светит, красота… А к вечеру на ваших руках и ногах припухлости или даже волдыри. Это фотохимическая реакция. Механизм прост: сок борщевика воздействует на кожу, и у неё усиливается чувствительность к солнечному свету. Проявляются ожоги спустя несколько часов. Вы и не догадаетесь, от чего. Особенно опасны они для детей. Заживают долго — неделями. Если после прогулки промыть кожу чистой водой и посидеть дома, ожогов можно избежать.

«Гость» на колесах

— Как чужеродные виды растений попали к нам?

— Есть версия, что причина — сильная засуха 1975 года. Из южных регионов страны к нам завезли солому и сено. А вместе с ними и амброзию. Кстати, в то время к нам проник и колорадский жук.

— Это тоже инвазивный вид, только животного?

— Да. Или, например, головешка-ротан. Это мелкая бесполезная рыбка, которая селится в водоёмах и перехватывает корм у ценных пород. У растений принцип внедрения тот же.

На память приходит ситуация в Сочи . Чтобы сделать красочные композиции к Олимпиаде, завезли посадочный материал из Италии . А с ним «прилетела» и бабочка — самшитовая огневка. Она чуть не уничтожила в тех краях почти все уникальные самшитовые леса с вечнозелеными деревцами и кустарниками. Вывод прост: нельзя бездумно переносить растения из одного региона в другой. Даже если они очень красивые. Это касается и любителей декоративной экзотики. Наши люди чего только не привезут из тёплых стран в горшочках и контейнерах. И никто их не остановит. К тому же сейчас полно фирм, которые торгуют семенами и черенками из-за рубежа. Они тоже могут быть источником инвазивной «инфекции».

В 90-х годах в сельском хозяйстве произошел спад. Было заброшено много полей, земли не обрабатывались гербицидами. Проезжаешь по деревням юга Башкирии, — если одна крупная ферма сохранилась, то хорошо. А покинутое хозяйство — идеальное место для размножения семян «чужеземцев». Сказывается также потепление климата. Чем выше температура, тем активнее «нападение».

— Встречаются ли чужеродные растения в черте города?

— Да, обычно на местах новостроек. Машины, груженные стройматериалами, привозят с собой семена из соседних регионов. Там, где идёт строительство, обычно грязь. Она наворачивается на колеса. Вот семена вместе с ней и путешествуют. Одни остаются на обочинах дорог, другие «едут» дальше.

Уфе мы обнаружили циклахену дурнишниколистную на газонах и склоне к реки Белой , где памятник Салавату Юлаеву. Это ещё один аллергенный вид. Он не контролируется карантинной службой Росприроднадзора (по непонятным причинам его исключили из списка карантинных). Видимо, в город растение занесло при реконструкции ландшафтной экспозиции во время строительства Конгресс-Холла.

— А биологические методы используют? Можно ли разводить у нас насекомых — вредителей для «чужаков»?

— В Зоологическом институте Санкт-Петербурга пытались разводить амброзиевого листоеда. Его расселили в Краснодарском крае . Насекомое быстро объедает амброзию и сам тоже исчезает. А сорняк снова разрастается. Самое оптимальное — косить заросли, уничтожать семена и держать ситуацию под контролем. Тот же борщевик в Башкирии можно просто выкопать с корнями. Его пока немного. Только работать надо в прорезиненном костюме и с маской — дабы избежать ожогов.

Если бы у нас за искоренение амброзий и циклахены взялись лет 15-20 назад, они не засорили бы столь огромные площади. Главная проблема сегодня — отсутствие информации. Людей нужно оповещать о том, что у них под боком опасные для здоровья растения. Жители сёл могут сами выкапывать их в окрестностях огородов или привлекать администрацию. Семена в почве остаются до десяти лет.

Хорошо бы создать у нас службу для выявления и искоренения очагов инвазии. Также нужно дополнить список карантинных видов растений из «чёрного списка». Ну, и действовать сообща — привлечь природоохранные и общественные организации.