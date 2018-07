Поздравить Фрэнка, стать супергероем и рвануть на север. Как отдохнуть в эти выходные в Перми

Впереди остались двенадцать летних выходных. Провести их нужно ярко, чтобы лето запомнилось на весь год В конце недели пермяки смогут принять участие в Параде колясок и Фестивале близнецов, испытать свои силы на чемпионате по поеданию горячих булочек с сосиками, посмотреть на выставку мотоциклов и побывать на экологической вечеринке в «Лето Парке». Те, кто соберется путешествовать, смогут уехать в Чердынь , где на фестивале «Зов Пармы» покажут исторические баталии и огненное шоу.

20 июля, пятница

Концерты: Choose of Voice и Say Ten (0+)

На набережной в выходные пройдет много ярких мероприятий. Начнется проект уже в пятницу в 17:00 с различных мастер-классов и игр. В 18:00 на сцене амфитеатра выступит музыкальная группа Choose of Voice, а в 20:00 — коллектив Say Ten. Закроет пятничный день диджейский сет в амфитеатре.

Где: пермская набережная, улица Окулова.

Когда: 20 июля с 18:00 до 21:00.

Вход свободный.

Подробнее: www.vk.com/coastweekend

Группа Choose of Voice начнет концерт в 18:00 Фильм: «Паранормальное» (16+)

Новый фантастический фильм рассказывает о братьях Джастине и Аароне. Еще детьми они бежали из секты конца света. Через 10 лет они получают видеопослание от членов культа и решают навестить свою бывшую «семью». Но, вернувшись, они понимают, что кассету им никто не посылал, а с этим местом явно что-то не так. Что нечто потустороннее, во что верят сектанты, существует на самом деле. В главных ролях — Калли Эрнандес и Джастин Бенсон.

Где: кинотеатры города.

Когда: с 19 июля.

Стоимость: по ценам кинотеатров города.

Подробнее: www.cinemapark.ru 21 июля, суббота

Зоопарк: День рождения Фрэнка (0+)

В Пермском зоопарке отметят День рождения птицы-носорога двурогого калао Фрэнка. В программе праздника — показательные кормления именинника, конкурсы с призами, аниматоры, шоу мыльных пузырей и пенная дискотека. Фрэнк не откажется от подарков — деревянных игрушек для детей до 3 лет.

Где: Пермский зоопарк, улица Монастырская, 10.

Когда: 21 июля с 11:00 до 15:00.

Стоимость: 50-150 рублей, дети до 4-х лет — бесплатно.

Подробнее: www.zoo.perm.ru Милый Фрэнк будет ждать подарки — деревянные игрушки для детей до трех лет. Он обожает с ними играть

Карнавал: «Парад колясок» (0+)

На красочном карнавале в Парке Горького участники представят детские коляски и велосипеды, оформленные так, что зрители о них говорят не иначе как «Это произведение искусства!» Принять участие в параде могут все желающие. В этом году организаторы не ограничили участников узкой темой. Приветствуются костюмы и коляски, оформленные по мотивам любимых мультфильмов, сказок и даже собственные выдумки. Самые оригинальные работы награждят призами и именными дипломами. Регистрация участников начнется в 11:00, парад — в 12:00. Во время мероприятия гостей парка ждет развлекательная программа и мастер-классы.

Где: парк имени Горького, улица Сибирская, 47.

Когда: 21 июля в 11:00 регистрация участников, в 12:00 начало парада.

Вход свободный.

Подробнее: www.parkperm.ru Коляска в виде петуха — отличная идея!

Конкурс: Фестиваль близнецов (0+)

В 17:00 в парке Горького начнется традиционный фестиваль, в котором примут участие самые творческие близнецы города. Участвовать приглашают пермяков и жителей края всех возрастов. Можно подготовить творческий номер, презентацию своей семьи или просто выйти на сцену и показать свое необыкновенное сходство с родной половинкой. Участников просят подойти в 16:00, чтобы зарегистрироваться у организаторов.

Где: парк имени Горького, улица Сибирская, 47.

Когда: 21 июля в 16:00 регистрация участников, в 17:00 начало парада.

Вход свободный.

Подробнее: www.parkperm.ru Близнецы на конкурсе всегда показывают творческий номер. Действие превращается в концерт-шоу Прогулка: парад супергероев, мотоциклы и забег кукол (0+)

В субботу в 11:00 на обзорной площадке набережной пермяки могут позаниматься хатха-йогой. В 12:00 на спуске к набережной откроется мотовыставка. В это же время на малой сцене начнется парад супергероев. Принять участие в нем может любой пермяк, пришедший в костюме героя из фильма. Позже в 13:00 здесь же, на малой сцене, пройдет забег ростовых кукол. В амфитеатре в 15:00 начнется конкурс красоты среди девушек. После него в 17:00 сразу же стартует интеллектуальная игра «Мозгобойня». Закончится вечер у двумя танцевальными вечеринками на Соборной площади и в амфитеатре.

Где: пермская набережная, улица Окулова.

Когда: 21 июля с 11:00 до 20:00.

Вход свободный.

Подробнее: www.vk.com/coastweekend

В 12:00 на спуске к набережной откроется мотовыставка

Вечеринка: «Как жить в стиле Zero waste» (0+)

В «Лето Парке» пройдет экологическая вечеринка. Zero waste переводится с английского как «ноль отходов». Специалисты-практики Zero waste расскажут, чем заменить одноразовые вещи, как обустроить быт, как не использовать памперсы, как не использовать одноразовую посуду и даже как как организовать свадьбу по принципам Zero waste.

Где: эспланада, «Лето Парк», шатер «Центр событий».

Когда: 21 июля с 12:00 до 15:00.

Вход свободный.

Подробнее: www.vk.com/ecoclub_perm

Специалисты расскажут пермяков, как можно использовать материалы, которые идут на выброс. Например, из старой ткани можно сшить яркую сумку

Разминка: «День здоровья» (0+)

В эту субботу в Саду имени Миндовского пройдет развлекательная программа «День здоровья». В программе мероприятия — викторина для детей, веселая разминка для всей семьи и танцы. Мастера Orange Studio покажут гостям парка танцевальные направления фитнеса: Dancehall famele, dance aero и Zumba fitnes. Для ребят приготовят мастер-класс по современной хореографии.

Где: сад имени Миндовского, улица Мира, 9.

Когда: 21 июля с 15:00 до 17:00.

Вход свободный.

Подробнее: www.parkipermi.ru В парке состоятся мастер-классы от профессиональных танцовщиц

22 июля, воскресенье

Променад: пенная вечеринка и чемпионат по поеданию хот-догов (0+)

В 12:00 на спуске к набережной откроется выставка ретро-автомобилей. В 14:00 начнется чемпионат по поеданию хот-догов. В 16:00 — мокрое побоище на малой сцене, сразу после которого будет пенная вечеринка. На площадке «променад» в 17:00 можно будет послушать уличных музыкантов. Закончится воскресенье показом кинофильма в амфитеатре, который начнется в 21:00.

Где: пермская набережная, улица Окулова.

Когда: 22 июля с 12:00 до 23:00.

Вход свободный.

Подробнее: www.vk.com/coastweekend

Мокрое побоище закончится пенной вечеринкой

«Зов Пармы» (0+)

Фестиваль начнется вечером 20 июля, и закончится 22 июля. В программе — работа Прокопьевской ярмарки, работа фольклорных лагерей «Сказки из сундука», «Прокопьева уха» и «Чудское городище». На второй день, 21 июля, пройдет турнир по историческому фехтованию, проведут хороводы, мастер-классы по изготовлению печатных пряников, обережной куклы, этнических украшений и росписи по ткани. Выступит театр «Туки-Луки» и покажут конное шоу. В полдень на ристалище состоятся турниры по историческому фехтованию и стрельбе из лука. Будут открыты кузня, мастерские по каллиграфии, набойке, литью, кольчужному плетению, музыкальным инструментам. На ристалище можно будет примерить исторические доспехи.

На фестивале состоятся чайные церемонии и проведут беседы о травах и снадобьях. Часть экспозиции привезет «Нижнетагильский музей „Горнозаводского Урала“. В полночь команда Moon Light из Петербурга покажет огненное представление „Зов Пармы“. В последний день фестиваля 22 июля в 10:00 пройдет турнир по ножевому бою в Богатырском лагере. В полдень фестиваль торжественно закроют.

Где: село Серегово Чердынского района.

Когда: 20 июля с 21:00 до 22 июля до 14:00.

Вход свободный. Экологический сбор 300 рублей за место под палатку и дрова.

Подробнее: www.vk.com/zov_parmy

На фестивале может показаться, что попал в прошлое