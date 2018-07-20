Обзор прессы: утрата доверия может стать поводом для увольнений 

«МИР 24» предлагает обзор самых обсуждаемых в Содружестве новостей в пятницу, 20 июля.
Более 5 миллионов болельщиков воспользовались бесплатными поездами во время ЧМ по футболу в России. Чаще других с помощью железнодорожного транспорта путешествовали болельщики из Аргентины, Бразилии, Ирана, Египта, Мексики, США, Китая и Перу, сообщает «Российская газета».
В России могут начать увольнять сотрудников с формулировкой «утрата доверия». Соответствующий законопроект разрабатывает Минтруд. В ведомстве считают, что такая мера поможет дисциплинировать как работодателей, так и подчиненных. В Федерации независимых профсоюзов, в свою очередь, эту идею не поддерживают, пишет «Вечерняя Москва».
Более 800 незаконно ввезенных в Казахстан автомобилей объявлены в розыск. По данным Комитета госдоходов республики, контрабандные иномарки завезли из Монголии по поддельным документам и без уплаты таможенных пошлин. В основном это машины производства Южной Кореи 2001-2010 годов выпуска, сообщает «Казахстанская правда».
Больше семи человек на место составил общий конкурс поступающих в МГУ в 2018 году. Средний результат абитуриентов на ЕГЭ 81 балл. Без экзаменов в вуз уже приняты 502 человека, в том числе 286 победителей и призеров Всероссийских олимпиад школьников, сообщают «Аргументы и факты».
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ