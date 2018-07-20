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В Тальменке ликвидировали «фекальную реку» на продуктовом рынке
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В Тальменке ликвидировали «фекальную реку» на продуктовом рынке 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Сотрудники Минприроды добилась ликвидации «фекальной реки» в Тальменке, сообщает ведомство.
Жители поселка не первый год жалуются на переполненную канализационную яму на улице Вокзальной. После проверки специалисты наблюдали, как из-под крышки люка разливались нечистоты. Неприятный запах стоял на всей территории продуктового рынка.
К проверке подключился Роспотребнадзор. Оказалось, что это территория общего пользования, к которой имеют отношение несколько госучреждений и частных организаций.
В итоге в начале июля место, куда стекали канализационные стоки засыпали отработанным асфальтом. Сейчас из ямы периодически откачивают нечистоты.
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