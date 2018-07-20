В Тальменке ликвидировали «фекальную реку» на продуктовом рынке

Сотрудники Минприроды добилась ликвидации «фекальной реки» в Тальменке, сообщает ведомство.

Жители поселка не первый год жалуются на переполненную канализационную яму на улице Вокзальной. После проверки специалисты наблюдали, как из-под крышки люка разливались нечистоты. Неприятный запах стоял на всей территории продуктового рынка.

К проверке подключился Роспотребнадзор . Оказалось, что это территория общего пользования, к которой имеют отношение несколько госучреждений и частных организаций.

В итоге в начале июля место, куда стекали канализационные стоки засыпали отработанным асфальтом. Сейчас из ямы периодически откачивают нечистоты.