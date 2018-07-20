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«Русгидро» в 2018 г направит 14,6 млрд руб на ремонт энергообъектов на Дальнем Востоке
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«Русгидро» в 2018 г направит 14,6 млрд руб на ремонт энергообъектов на Дальнем Востоке 

Прайм 1 час назад
ВЛАДИВОСТОК, 20 июл /ПРАЙМ/. Объем финансирования ремонтной программы подконтрольных "Русгидро" энергокомпаний на Дальнем Востоке в 2018 году составит 14,6 миллиарда рублей, сообщает компания.
Об этом заявил гендиректор «Русгидро» Николай Шульгинов на совещании по подготовке ДФО к зимнему сезону 2018-2019 годов под председательством министра энергетики РФ Александра Новака в Хабаровске.
Отмечается, что из этой суммы 1,2 миллиарда рублей «Русгидро» направит на ремонт энергообъектов дополнительно, сверх учтенных в тарифах затрат.
"Ремонтная кампания на объектах «Русгидро» на Дальнем Востоке идет в соответствии с графиком. Уже выполнен ремонт 91 турбоагрегата, 137 котлоагрегатов, 38 генераторов, отремонтировано 1860 километров электрических сетей. Это составляет около 50% от годового плана ремонтов оборудования…. На мероприятия по повышению надежности Приморской ГРЭС будет направлено 1,3 миллиарда рублей, из которых сверх тарифа на ремонт — 200 миллионов рублей, Биробиджанской ТЭЦ — 171 миллион рублей, из которых сверх тарифа на ремонт — 92 миллиона рублей", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что в 2018 году завершится строительство заходов линий электропередачи на подстанцию 220 кВ «Майя» для объединения изолированного центрального энергорайона Якутской энергосистемы с ОЭС Востока через присоединение электроустановок ПАО «Якутскэнерго» к электрическим сетям ФСК. Также завершится реконструкция трех подстанций в Магаданской области для подключения ЛЭП 220 кВ Оротукан–Палатка–Центральная к электрическим сетям "Магаданэнерго".
В 2018 году планируется пуск Сахалинской ГРЭС-2 и ТЭЦ Восточная во Владивостоке. В конце года планируется завершить первый этап проекта газификации крупнейшей на Чукотке Анадырской ТЭЦ, ранее работавшей исключительно на угле. Глава «Русгидро» отметил, что завоз топлива в отдаленные регионы, работающие изолированно от единой энергосистемы, доставляют без сбоев в плановом режиме. Эту работу планируется завершить в ноябре.
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