В тюменском микрорайоне Ямальский-1 завершают строительство дорог

Тюмени практически завершено строительство дороги на улице Ростовцева рядом с микрорайоном Ямальский-1 от Суходольской до улицы Монтажников.

Здесь появилась проезжая часть с парковочными карманами, тротуары, ливневая канализация и наружное освещение. Строители сохранили растущие деревья. В планах высадить вдоль дороги еще более 300 деревьев. Врио губернатора Тюменской области Александр Моор проинспектировал строительство новых дорог.

«В этом году выполняется очень значительный объем работ. Строительный сезон короткий, а задачи стоят большие. Важно правильно администрировать и оптимизировать эти работы, а главное качественно и в срок их выполнить. Первые объекты строительства уже завершаются. Улица Николая Ростовцева — фактически последняя в микрорайоне Ямальский, которая была без асфальта. С её вводом мы завершаем здесь строительство дорожной инфраструктуры», — прокомментировал Александр Моор.

В городе поэтапно идет работа по обустройству велодорожек. Как сообщает пресс-служба губернатора области, один из проектов касается создания велосипедной трассы от центральной улицы Республики до полюбившегося горожанам и гостям Тюмени парка «Гилевская роща». Её протяженность составит более километра, ширина — от 2 до 3,25 м. Работы здесь выполнены на 95%. На объекте предусмотрено перильное ограждение, дорожные знаки, тактильная плитка, ремонт пешеходной части тротуаров, нанесение горизонтальной дорожной разметки. По словам временно исполняющего полномочия главы администрации Тюмени Руслана Кухарука, проект по созданию велодорожек реализуется не первый год.

«Мы поставили себе задачу при строительстве дорог обязательно предусматривать пешеходную зону и велодорожки. На сегодняшний день их уже более 40 км. По планам общая сеть велодорожек составит 200 км по всему городу. Они свяжут основные места притяжения и отдыха для горожан, чтобы велосипедисты могли добраться с одного конца города на другой», — пояснил он.